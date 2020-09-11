Корабли Тихоокеанского флота прибыли в Бруней

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл с деловым заходом в Бруней, сообщила пресс-служба ТОФ.

«Отряд боевых кораблей (ОБК) Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», большого морского танкера «Борис Бутома» прибыл с деловым заходом в порт Муара (Бруней). В период стоянки российские моряки планируют пополнить запасы воды и топлива», – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Корабли ТОФ останутся в порту до 14 сентября.

Отряд боевых кораблей ТОФ покинул Владивосток 1 августа. Корабли более двух месяцев будут выполнять задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ранее они совершили деловой заход на Шри-Ланку и приняли участие в двустороннем российско-индийском военно-морском учении «Индра Нэви – 2020», которое проходило в Бенгальском заливе.

Напомним, в ноябре 2018 года визит в Бруней совершали флагман российского Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и танкер «Борис Бутома».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД