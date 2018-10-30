Отряд кораблей ВМФ России прибыл в Бруней

Флагман российского Тихоокеанского флота ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и танкер «Борис Бутома», прибыли в брунейский порт Муара, сообщил официальный представитель ТОФ Николай Воскресенский.

За время визита, который, как ожидается, завершится 23 ноября, командование отряда кораблей планирует нанести визит вежливости администрации порта, также между моряками России и Брунея состоятся товарищеские матчи по футболу и волейболу, для экипажей кораблей предусмотрена обширная культурная программа, передает ТАСС.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока в поход 1 октября.

Моряки уже побывали с деловыми заходами в Японии, Республике Корея и Китае, в перспективе примут участие в российско-индийских маневрах «Индра Нэви – 2018».

Напомним, в апреле гвардейский ракетный крейсер «Варяг» в Японском море выполнил стрельбы крылатыми ракетами комплекса «Базальт».