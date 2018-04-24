Крейсер «Варяг» провел стрельбы в Японском море

Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» выполнил учебно-боевую стрельбу крылатыми ракетами комплекса «Базальт» в Японском море, сообщил официальный представитель Тихоокеанского флота капитан 2-го ранга Николай Воскресенский.

«Сегодня в рамках двусторонних тактических учений Приморской флотилии разнородных сил, которые проходят в акватории Японского моря, флагман Тихоокеанского флота ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер «Варяг» выполнил учебно-боевую стрельбу крылатыми ракетами комплекса «Базальт» по морскому щиту, имитирующему надводный корабль условного противника», – передает ТАСС слова Воскресенского.

Он отметил, что крылатые ракеты успешно поразили цель.

При этом безопасность выполнения стрельб обеспечивали 15 кораблей флота и противолодочные самолеты морской авиации.

Напомним, в мае 2017 года крейсер Тихоокеанского флота (ТОФ) «Варяг» провел совместные маневры в Южно-Китайском море с фрегатом «Суприм» военно-морских сил Сингапура.