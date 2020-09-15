В Москве за сутки умерли десять пациентов с коронавирусом

В Москве за минувшие сутки умерли десять пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались десять пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», – приводит сообщение оперативного штаба ТАСС.

Общее число умерших с подтвержденным результатом теста на коронавирус в столице достигло 5016 человек.

Днем ранее в Москве умерли 13 пациентов с коронавирусом.

Напомним, 9 сентября в российской столице началась вакцинация в рамках пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса. 14 сентября первая партия вакцины от коронавируса поступила в Санкт-Петербург.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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