Министр обороны Грузии назвал сторонников «маньяка» Саакашвили «сектантами»

Глава грузинского минобороны Ираклий Гарибашвили назвал экс-президента страны, занимающего сейчас пост руководителя украинского исполкома реформ, Михаила Саакашвили «маньяком», а его сторонников – «сектантами». Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Как может умный, мыслящий человек верить этому маньяку Саакашвили?» – сказал министр грузинской телекомпании «Палитра», комментируя выдвижение Саакашвили его сторонниками «Единое национальное движение» на пост премьер-министра к выборам в парламент 31 октября.

«Мишисты» – это уже сектанты. Сокращается численность его избирателей. Они превращаются в опасную секту», – отметил он.

По словам Ираклия Гарибашвили именно эти люди планировали «взять парламент» штурмом в июне прошлого года во время антироссийских протестов в Тбилиси.

«Саакашвили не только не вернется в Грузию, он не вернется в большую политику. Он принес стране столько ущерба, принес потери территорий, опозорил наш народ, армию, будущие поколения», – заявил министр обороны Грузии.

По его словам, экс-президент должен ответить за совершенные им преступления.

Ранее первый вице-спикер парламента Грузии Георгий Вольский назвал «рехнувшимся» и «одержимым» экс-президента Грузии, который выдвигает свою мать Гиули Аласания в парламент Грузии на выборах 31 октября в западногрузинском городе Зугдиди.

«То он выдвигал жену, то сейчас мать. Он одержимый. Может ему его сторонники объяснят, что нельзя так жонглировать интересами страны», – сказал первый вице-спикер.

В случае, если Саакашвили приедет в Грузию, то сядет в тюрьму, так как заочно осужден за различные преступления на три и 6 лет лишения свободы.