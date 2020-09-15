Задержан организатор хищения 1 млрд рублей на рынке Forex

Полиция задержала объявленного в федеральный розыск организатора хищения 1 млрд рублей на Forex рынке. Деньги принадлежали обманутым инвесторам валютного обмена.

«Предполагаемый организатор преступного сообщества скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В результате оперативно-разыскных мероприятий он был задержан. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, передает ТАСС.

Сообщается, что речь идет об Александре Смирнове, обвиняемом в хищении 1 млрд рублей у инвесторов своей компании STForex – людей, вкладывавших в валютный обмен от 200 долларов.

Ранее следствие установило, что сначала инвестор соглашался вложить 200 долларов, а после получения положительного отчета начинал проводить операции с более крупными суммами.

По данным «Коммерсанта», ссылающегося на материалы следствия, средства клиентов STForex переводились через подключенную к сайту компании платежную систему WMexpay на счет нерезидента, открытый в Латвии, а оттуда уже деньги похищались через цепочку офшорных компаний. При этом в личных кабинетах клиентов отображались схемы, в соответствии с которыми сделки с их вложениями закончились убытками.

Напомним, в декабре 2018 года Банк России аннулировал лицензии сразу у пяти из девяти форекс-дилеров – «Альпари форекс», «Телетрейд групп», «Форекс клуб», «Фикс трейд» и «Трастфорекс». На рынке остались всего четыре лицензионных дилера: «ВТБ Форекс», «ПСБ Форекс», «Финам Форекс» и «новичок» – компания «Альфа-форекс».