В Суксунском городской округе Пермского края открылись два новых ФАПа

Два новых фельдшерско-акушерских пункта, рассчитанных на прием более 500 жителей деревень, открылись в Суксунском городской округе, сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края.

В минздраве края рассказали, что ФАПы возвели в деревнях Агафонково и Каменка. Старые фельдшерско-акушерские пункты не отвечали современным требованиям, находились в ветхих зданиях с печным отоплением. Новые ФАПы приняли первых пациентов 9 сентября. В современных модульных корпусах есть кабинеты фельдшерского приема, а также – врачебный, прививочный, смотровой с гинекологическим креслом, процедурный и комната персонала. Своевременную, качественную доврачебную помощь будут получать 522 жителя деревень Суксунского округа, среди них 77 детей, говорится в сообщении на сайте администрации главы региона.

В современных модульных корпусах есть кабинеты фельдшерского приема, а также – врачебный, прививочный, смотровой с гинекологическим креслом, процедурный и комната персонала. В новых ФАПах есть все необходимое для работы оборудование, созданы комфортные условия для медработников.

Между тем, пять ФАПов в Пермском крае подключили к интернету «В старом ФАПе у нас не было такого современного оборудования, как в новом. Сейчас у нас появился тонометр для измерения глазного давления, спиротест, пульсоксиметр и другое оборудование», – рассказала фельдшер Ольга Абросимова, которая будет оказывать медицинскую помощь жителям деревни Агафонково и еще пяти близлежащих деревень.

«В новых ФАПах можно будет получить как первичную медико-санитарную помощь, так и поставить прививки, и это очень важно, ведь сейчас в районе активно идет кампания по вакцинации населения», – добавил главный врач Суксунской центральной районной больницы Сергей Дубовик.

В целом в Прикамье в этом году планируют охватить иммунизацией против гриппа более полутора миллионов жителей региона. А также – не менее 20 тыс. пермяков из групп риска – против пневмококковой инфекции.

Напомним, в Прикамье сейчас работают более 700 ФАПов и сельских врачебных амбулаторий. В Суксунском городском округе находятся 16 фельдшерско-акушерских пунктов и три сельских врачебных амбулатории. Это лечебные учреждения рассчитаны на прием 9 849 жителей из 51 населенного пункта. Всего в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в 2020-2021 годах в Пермском крае планируется установить и заменить более 50 ФАПов.