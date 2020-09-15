В НАСА оценили обнаружение фосфина в атмосфере Венеры

Глава НАСА Джим Брайденстайн назвал обнаружение фосфина в атмосфере Венеры «наиболее важным событием» за все время поисков свидетельств гипотетического существования внеземной жизни.

«Жизнь на Венере? Обнаружение фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее важным событием в создании убедительных доводов в пользу существования внеземной жизни», – передает РИА «Новости» слова Брайденстайна.

Глава НАСА добавил, что «пришло время уделить Венере первостепенное внимание».

Накануне стало известно, что международная группа ученых обнаружила в атмосфере Венеры газ фосфин, который может иметь биологическое происхождение. После этого в Институте космических исследований РАН сообщили, что Россия и США договорились о совместном поиске жизни на Венере.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД