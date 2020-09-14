В России вырастут пенсии

Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году вырастет на 6,3%, до 17 тыс. 443 рублей, сообщили в пресс-службе Минтруда России.

«В соответствии с нормами закона, индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам предусмотрена на уровне 6,3%, а социальных пенсий – на уровне 2,6%. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году составит 17 тыс. 443 рубля», – сообщили в министерстве, ссылаясь на подготовленный им проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, передает ТАСС.

Кроме того, Пенсионный фонд России в 2021 году обеспечит выплату пенсий 43 млн граждан.

«В 2021 году Пенсионный фонд обеспечит выплату пенсий для 43 млн человек. С учетом прогноза рождаемости на 2021 год право на материнский капитал будет предоставлено 1,2 млн семей», – добавили в министерстве.

Ранее ПФР рассказал о дополнительной единовременной выплате пенсионерам.

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