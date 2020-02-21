Начать лучше с того, как пенсия рассчитывается. Как известно, в России есть два вида пенсий – социальная и страховая. Первая предусмотрена для всех, вне зависимости от стажа или наработанных баллов, но выйти на нее можно только с определенного возраста – он на пять лет выше нынешнего порога выхода на страховую пенсию. То есть с 2028 года, когда пенсионная реформа завершится, социальную пенсию мужчины будут получать с 70 лет, женщины – с 65. Социальная пенсия в 2020 году, к примеру, составляет чуть больше девяти тысяч рублей. Сумму устанавливает государство, и повлиять на нее никак не получится.

А вот со страховой пенсией это возможно. Чтобы понять как, сначала нужно уяснить формулу ее расчета. Вот она:

пенсия = число баллов (его еще называют суммой индивидуальных пенсионных коэффициентов) × стоимость одного балла (на момент назначения пенсии) + фиксированная выплата от государства.

Стоимость балла и размер фиксированной выплаты на момент выхода на пенсию вы сейчас знать не можете – они могут измениться как в большую, так и в меньшую сторону. Единственное, на что вы можете повлиять, это сумма баллов.

Докупить пенсионные баллы

Чтобы понять, нужны ли они вам, сначала стоит выяснить, можете ли вы вообще претендовать на страховую пенсию. Для этого должны сойтись три условия:

– Возраст. Сейчас порог выхода постепенно повышается, но в 2020-м он составит 55,5 года для женщин и 60,5 года для мужчин.

– Стаж работы. В 2020-м – 11 лет минимум. Он будет повышаться до 2024 года и достигнет 15 лет. И это должен быть «белый» стаж, отмеченный в ПФР.

– Пенсионные баллы (ИПК). В 2020-м – минимум 18,6 балла. К 2025-му нижний порог поднимется до 30 баллов.

Проверить, какой у вас стаж и сколько баллов, можно через сайт Госуслуг или ПФР – это быстро. Дальше ситуации могут быть разные. Одно дело, если вам не хватает стажа либо баллов до нужного уровня – их можно приобрести просто для того, чтобы получать пенсию.

Но нас интересует другой вариант: как увеличить себе пенсию, если минимальные условия уже соблюдены. То есть предположим, что до пенсии вам остается, например, 10 лет. И стаж, и баллы вы набираете. Теперь стоит рассчитать будущую пенсию – хотя бы примерно, используя текущие исходные данные и подставив их в формулу. В 2020 году один пенсионный балл стоит 93 рубля, фиксированная выплата – 5686 рублей. К примеру, вы работали 20 лет, зарплата была не слишком большой, и у вас вышло 120 баллов. Вот что получается на деле: 120 × 93 + 5686 = 16 846 рублей составила бы ваша пенсия, если бы вышли на нее в 2020 году.

Но вам еще 10 лет работать. И, предположим, вы стали зарабатывать чуть больше – получалось примерно по восемь баллов в год. То есть 120 + 80 = 200 баллов у вас будет к 65-летнему возрасту. При нынешних исходных данных ваша пенсия составит 24 286 рублей. Наверняка стоимость балла и размер фиксированной выплаты к тому времени немного подрастут, так что, вероятно, эта цифра будет чуть больше.

Но если она вас все равно не устраивает, вы можете сходить в региональное отделение ПФР, подать там заявление и докупить себе баллов – стаж вам все равно уже не нужен. Там вы ежегодно (разово или отдельными платежами) обязуетесь перечислять определенные суммы. Минимум вы можете купить 1,177 балла в год – в 2020-м они стоят почти 32 тысячи рублей. Максимум тоже есть – вы сможете потратить не более 256 тысяч и приобретете на них примерно 10 баллов. То есть за 10 лет больше сотни баллов вы не купите. Что получится в итоге: 300 баллов × 93 + 5686 = 33 586 рублей. Только вот для того, чтобы получить эту сумму, вам придется за 10 лет потратить более 2,5 миллиона рублей.

Вложить деньги в НПФ или инвестировать

Принцип здесь тот же, что и с покупкой баллов, только без ограничений по взносам. По сути, в негосударственных пенсионных фондах вы можете самостоятельно формировать свою вторую, дополнительную пенсию – и фонд будет выплачивать ее параллельно с государственной. Если, конечно, не обанкротится к тому времени.

Процедура следующая: вы переводите свою накопительную пенсию в определенный НПФ, если не сделали этого раньше, и выбираете интересующую вас пенсионную программу. При этом сами определите размер первоначального взноса и ежемесячный платеж (его может перечислять работодатель). Также можно будет сразу согласовать, как вы хотите получать выплаты – единоразово или ежемесячно. Фонд будет инвестировать ваши деньги и периодически перечислять вам процент с дохода.

К примеру, пенсионный калькулятор одного из крупнейших в России фондов обещает 40-летнему мужчине с заработком в 80 тысяч рублей и ежемесячными взносами в 5% негосударственную пенсию в 14 тысяч рублей. То есть если человек в течение 25 лет будет переводить на свой счет в фонде по четыре тысячи рублей каждый месяц, с 65 лет он будет получать примерно по 14 тысяч в придачу к государственным 15–16. Всего будет около 30. Соответственно, чем больше платишь ежемесячно, тем больше обещает быть грядущая пенсия. Важный нюанс – на выплаты вы сможете рассчитывать только по достижении пенсионного возраста.

Только вот банкротство фонда действительно может быть серьезным фактором риска – Агентство страхования вкладов не защитит ваши накопления, как это произошло бы в случае с банковскими вкладами. Поэтому с выбором фонда стоит быть очень осторожным. Как минимум можно проверить актуальные рейтинги НПФ по размеру активов и доходности накоплений.

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Инвестировать можно и без помощи НПФ – есть более пассивные инструменты вроде банковских вкладов, депозитов, а есть и активные, вроде торговли акциями. Специалисты обычно рекомендуют не ограничиваться чем-то одним, а создать некую корзину – что-то положить в банк, что-то использовать для покупки акций, что-то – для инвестиционного страхования жизни. Сейчас для таких целей появляется все больше инструментов – например, так называемые роботы-помощники, которые сделают за вас едва ли не всю работу.

Доплаты льготникам

Способ довольно очевидный, но мало зависящий от самого человека. Перечень категорий граждан, которым положены какие-либо доплаты, обычно устанавливают региональные власти, и сумма выплат тоже может отличаться. Но это уже не пенсия, это просто отдельные пособия. К примеру, они положены героям СССР и России, инвалидам, героям труда, детям, родители которых погибли в терактах, и так далее. Вот так, например, перечень выглядит для Москвы.

Необычные способы

Обычно в числе таковых называют смену пола (женщины выходят на пенсию раньше, и выплат тем самым будет больше), что вряд ли приемлемо для большинства, и переезд в более «выгодный» в пенсионном плане регион. Например, в Москву, где есть региональные надбавки. Правда, чтобы они были больше, нужно прожить в столице не менее 10 лет. Если человек прожил в городе меньше, он может стать работающим пенсионером на одной из определенных должностей (вроде библиотекаря или дворника), и тогда дополнительные выплаты могут вырасти вплоть до 19 тысяч рублей.

Только вот если у человека нет иных вариантов, кроме как прописаться в Москве после покупки недвижимости, то вряд ли вариант с переездом ради пенсии себя окупит.