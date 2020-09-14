Николаев победил на выборах главы Чувашии

Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев набрал 75,63% голосов на губернаторских выборах по итогам обработки 100% протоколов, сообщили в ЦИК республики.

Второе место занял кандидат от КПРФ Александр Андреев (10,28%), третье – кандидат от ЛДПР Константин Степанов (5,51%), передает РИА «Новости».

В выборах приняли участие 55,53% избирателей по итогам трех дней голосования.

В 2015 году на выборах главы Чувашии победил Михаил Игнатьев, набравший 65,4% голосов избирателей. В январе президент России Владимир Путин отрешил Игнатьева от должности губернатора в связи с утратой доверия. Исполняющим обязанности был назначен депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Олег Николаев.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что главным итогом завершившегося голосования в регионах может стать убедительная победа врио региональных руководителей в первом же туре и уверенное выступление «Единой России» на выборах в местные парламенты.