Эксперты назвали главные причины победы врио глав регионов в первом туре в ходе ЕДГ

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14 сентября, понедельник  |  Последнее обновление — 19:18  |  vz.ru
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Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
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На региональных выборах победил новый политический стиль

Впервые в истории выборы в России продолжались три дня подряд – и это повысило явку Егор Алеев/ТАСС
Победа «Единой России» и руководителей новой волны, подготовленных «школой губернаторов», и провал так называемого умного голосования блогера Алексея Навального. Эти события стали главными итогами выборов, прошедших в ряде регионов России. И все это при том, что в голосовании участвовало множество разных партий, в том числе совершенно новых. Подробности...
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Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
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Навальный и Турция ставят Европу перед большим экзаменом

Евросоюз пытается доказать свою состоятельность Алексей Витвицкий/РИА Новости
Вокруг Европы сгущаются политические тучи. Турция нападает на Грецию (пока политически), Россия якобы бросает ЕС вызов «отравлением ведущего оппозиционера» – и Европа ищет ответ на эти новые обстоятельства. От того, каким будет этот ответ, зависит глобальная роль Европы в ближайшем будущем, и в том числе ее отношения с Россией. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Ленина нужно похоронить, а Сталинграду вернуть имя

Сергей Мардан, публицист
Дискуссия о мавзолее Ленина извлекается из пыльного чулана, когда политтехнологам лень изобретать свежую дискуссию, чтобы занять мозги политизированного населения чем-нибудь бессмысленным и безопасным. Подробности...
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Переговорщики по Донбассу загнали себя в тупик

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
У нынешней украинской власти нет ни политической воли, ни ресурсов для того, чтобы заставить замолчать «партию войны» и повернуть общественное мнение в сторону мира. Пока это не изменится – Минский процесс не продвинется. Подробности...
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Голливуд переоценил свое всесилие

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Что остается настоящим творцам, настоящим художникам? Им остается надеяться на публику. Свою публику. Им остается надеяться на то, что останутся еще такие места на земле, где будет возможна свобода. Свобода творчества. Пока еще возможна. Подробности...
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России запретили объединяться с Белоруссией

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Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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    Эксперты назвали главные причины победы врио глав регионов в первом туре в ходе ЕДГ

    14 сентября 2020, 18:50

    Текст: Игорь Кравченко

    Перед Единым днем голосования некоторые политологи предсказывали возможность вторых туров на губернаторских выборах в ряде регионов. Однако везде поддержанные президентом кандидаты смогли одержать победу уже в первом туре. «Избиратель увидел, как благодаря действиям руководства региона решаются проблемы людей», - сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков, говоря о причинах победы врио губернаторов на выборах.

    «Врио руководителей регионов смогли эффективно мобилизовать свой электорат. Избиратель увидел, как благодаря действиям руководства региона решаются проблемы людей. В этой связи и был получен такой высокий результат в виде поддержки на выборах», – сказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

    Напомним, накануне Единого дня голосования некоторые эксперты давали прогнозы о возможности вторых туров губернаторских выборов сразу в нескольких регионах. Но в понедельник Центризбирком обнародовал результаты обработки протоколов голосования. Данные свидетельствуют о том, что действующие руководители и врио губернаторов лидируют на выборах и побеждают в первом туре.

    В частности, до ЕДГ на фоне протестов вокруг строительства мусорного полигона «Шиес» высказывались сомнения в возможности победы врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского в первом туре. Но по результатам выборов, Цыбульский набрал более 69% голосов избирателей. 

    «Цыбульский провел довольно активную работу, продемонстрировал большую динамику роста популярности. Были проблемы, но руководитель очень удачно вел работу с жителями по экологической тематике, в том числе в последнюю неделю перед голосованием», – указал Чеснаков.  

    Добавим, что за время своего руководства в ранге врио Цыбульский успешно решал проблемы сельских медиков и врачей скорой помощи, активно шло расселение жильцов аварийных домов.

    Ранее ряд наблюдателей высказывал сомнения в победе на выборах врио главы Камчатского края Владимира Солодова. Недоверие вызывал имидж «интеллигента-очкарика», который, по мнению экспертов, плохо сочетается с «брутальным» характером камчадалов. Но, как отмечал политолог Евгений Минченко, за несколько месяцев руководства краем, Солодов зарекомендовал себя как человек, которому удалось найти решения застарелых проблем края и наладить коммуникацию с населением. В итоге, на выборах за кандидатуру врио проголосовали более 80,5% жителей Камчатки.

    Вызывали вопросы и шансы врио главы Республики Коми Владимира Уйбы. В экспертных прогнозах безальтернативную победу прочили оппозиционному кандидату, представителю ЛДПР Андрею Никитину. В пользу этого сценария свидетельствовала и конфликтная ситуация вокруг того же полигона «Шиес» (который находится близ границы Коми), и непростое отношение жителей республики к региональному руководству – особенно после громкого уголовного дела против экс-главы Коми Вячеслава Гайзера. Врио главы Уйба с момента своего назначения не только изучил проблемы региона, но и занялся их решением, указывала в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. В частности, был разрешен спор вокруг разработок месторождения в национальном парке «Югыд ва», решена проблема теплоснабжения Воркуты. Наиболее заметными стали успехи Уйбы в борьбе с пандемией коронавируса, отмечал политолог Петр Кирьян. На выборах главы республики Уйба одержал убедительную победу, набрав более 73% голосов.

    Наконец, многие эксперты сомневались в победе врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, учитывая сильные позиции КПРФ в регионе – напомним, что ушедший в отставку губернатор Сергей Левченко был выдвиженцем компартии. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, наблюдатели называли губернаторскую кампанию в Иркутске одной из самых конкурентных в России. Главным соперником Кобзева считался депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов. 

    Но, как отмечал иркутский политолог Сергей Шмидт, врио губернатора Кобзеву удалось наладить конструктивную работу с региональным заксобранием (которая ранее была затруднена из-за противостояния фракции КПРФ с «Единой Россией»). В итоге региональный парламент занялся  своей прямой обязанностью – начал принимать важные и социально значимые законопроекты для жителей области, указывал Шмидт. Так, в минувшую пятницу депутаты проголосовали за социально ответственные законопроекты, включая те, что представил врио губернатора региона. На выборах Кобзев одержал убедительную победу в первом туре, набрав около 61% голосов, и более чем вдвое опередив своего конкурента – коммуниста Щапова.

    Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, главным итогом завершившегося голосования в регионах, становится убедительная победа врио региональных руководителей в первом же туре и уверенное выступление «Единой России» на выборах в местные парламенты.


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