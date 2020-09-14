Эксперты назвали главные причины победы врио глав регионов в первом туре в ходе ЕДГ

Перед Единым днем голосования некоторые политологи предсказывали возможность вторых туров на губернаторских выборах в ряде регионов. Однако везде поддержанные президентом кандидаты смогли одержать победу уже в первом туре. «Избиратель увидел, как благодаря действиям руководства региона решаются проблемы людей», - сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Чеснаков, говоря о причинах победы врио губернаторов на выборах.

«Врио руководителей регионов смогли эффективно мобилизовать свой электорат. Избиратель увидел, как благодаря действиям руководства региона решаются проблемы людей. В этой связи и был получен такой высокий результат в виде поддержки на выборах», – сказал директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Напомним, накануне Единого дня голосования некоторые эксперты давали прогнозы о возможности вторых туров губернаторских выборов сразу в нескольких регионах. Но в понедельник Центризбирком обнародовал результаты обработки протоколов голосования. Данные свидетельствуют о том, что действующие руководители и врио губернаторов лидируют на выборах и побеждают в первом туре.



В частности, до ЕДГ на фоне протестов вокруг строительства мусорного полигона «Шиес» высказывались сомнения в возможности победы врио губернатора Архангельской области Александра Цыбульского в первом туре. Но по результатам выборов, Цыбульский набрал более 69% голосов избирателей.

«Цыбульский провел довольно активную работу, продемонстрировал большую динамику роста популярности. Были проблемы, но руководитель очень удачно вел работу с жителями по экологической тематике, в том числе в последнюю неделю перед голосованием», – указал Чеснаков.

Добавим, что за время своего руководства в ранге врио Цыбульский успешно решал проблемы сельских медиков и врачей скорой помощи, активно шло расселение жильцов аварийных домов.

Ранее ряд наблюдателей высказывал сомнения в победе на выборах врио главы Камчатского края Владимира Солодова. Недоверие вызывал имидж «интеллигента-очкарика», который, по мнению экспертов, плохо сочетается с «брутальным» характером камчадалов. Но, как отмечал политолог Евгений Минченко, за несколько месяцев руководства краем, Солодов зарекомендовал себя как человек, которому удалось найти решения застарелых проблем края и наладить коммуникацию с населением. В итоге, на выборах за кандидатуру врио проголосовали более 80,5% жителей Камчатки.

Вызывали вопросы и шансы врио главы Республики Коми Владимира Уйбы. В экспертных прогнозах безальтернативную победу прочили оппозиционному кандидату, представителю ЛДПР Андрею Никитину. В пользу этого сценария свидетельствовала и конфликтная ситуация вокруг того же полигона «Шиес» (который находится близ границы Коми), и непростое отношение жителей республики к региональному руководству – особенно после громкого уголовного дела против экс-главы Коми Вячеслава Гайзера. Врио главы Уйба с момента своего назначения не только изучил проблемы региона, но и занялся их решением, указывала в комментарии газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. В частности, был разрешен спор вокруг разработок месторождения в национальном парке «Югыд ва», решена проблема теплоснабжения Воркуты. Наиболее заметными стали успехи Уйбы в борьбе с пандемией коронавируса, отмечал политолог Петр Кирьян. На выборах главы республики Уйба одержал убедительную победу, набрав более 73% голосов.

Наконец, многие эксперты сомневались в победе врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, учитывая сильные позиции КПРФ в регионе – напомним, что ушедший в отставку губернатор Сергей Левченко был выдвиженцем компартии. Как отмечала газета ВЗГЛЯД, наблюдатели называли губернаторскую кампанию в Иркутске одной из самых конкурентных в России. Главным соперником Кобзева считался депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов.

Но, как отмечал иркутский политолог Сергей Шмидт, врио губернатора Кобзеву удалось наладить конструктивную работу с региональным заксобранием (которая ранее была затруднена из-за противостояния фракции КПРФ с «Единой Россией»). В итоге региональный парламент занялся своей прямой обязанностью – начал принимать важные и социально значимые законопроекты для жителей области, указывал Шмидт. Так, в минувшую пятницу депутаты проголосовали за социально ответственные законопроекты, включая те, что представил врио губернатора региона. На выборах Кобзев одержал убедительную победу в первом туре, набрав около 61% голосов, и более чем вдвое опередив своего конкурента – коммуниста Щапова.

Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, главным итогом завершившегося голосования в регионах, становится убедительная победа врио региональных руководителей в первом же туре и уверенное выступление «Единой России» на выборах в местные парламенты.