Жильцам аварийных домов в Архангельске вручили ключи от новых квартир

В Архангельске прошла церемония вручения ключей от новых квартир жильцам аварийных домов, в ней приняли участие министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский.

«Одно из самых приятных событий в жизни любого человека – это новоселье. Поэтому желаю, чтобы в этих новых квартирах всегда царили уют, благополучие и звучал детский смех. Уверен в том, что программу переселения в регионе совместно с правительством Архангельской области и с муниципалитетами мы отработаем качественно и в срок, а число новоселов благодаря этому будет только расти», – подчеркнул Якушев, сообщает сетевое издание Dvinanews.

Поздравляя новоселов с долгожданным событием, Цыбульский отметил: «Я знаю, что вы ждали этого много лет, и мне очень хочется, чтобы такие праздники в нашей области случались все чаще. Надеюсь, что ваша жизнь здесь будет комфортной».

Активно застраивающийся квартал между Московским проспектом и улицей Карпогорской будет представлять собой жилой комплекс с новым детским садом, который уже строится, и школой – ее возведение запланировано на 2020-2022 годы.

Единый подход планируется реализовать и в концепции благоустройства микрорайона. Строительство дорог по Московскому проспекту и улице Карпогорской потребует серьезных финансовых вложений, в связи с чем в федеральное правительство подана заявка на получение субвенций в размере 288 млн и 118 млн рублей на ремонт обеих улиц. В случае ее одобрения уже в сентябре будет заключен контракт на строительство дорог, в рамках которого до конца года планируется выполнить работы по перекладке сетей и подготовке основания для устройства асфальтобетонного покрытия.

Также министр строительства и ЖКХ встретился с жителями областного центра, которые еще ждут переселения. Якушев осмотрел состояние недавно сошедшего со свай дома №4 по улице Чкалова, сообщив его жильцам о намеченных планах по их скорейшему переселению.

«Мы сегодня оценили еще одну проблему, которая есть в регионе, – это те дома, которые изначально не попали в программу до 1 января 2017 года, но вошли в нее чуть позже. И мы видим, что в этих домах сегодня граждане проживать уже не могут. Мы должны посмотреть, что можем сделать. В первую очередь граждан нужно переселить и найти возможность обеспечить их достаточно комфортными условиями проживания на период, пока они ждут полноценное жилье», – отметил Якушев

Министр добавил, что именно эта проблема послужила поводом для его визита в Архангельскую область. Якушев проведет с Цыбульским отдельное совещание, на котором будет выработан план дальнейших действий по расселению домов, подверженных угрозе схода со свай.

«Я считаю, что проблема, которую мы сегодня оценили вместе с министром, – сошедшие со свай дома – носит чрезвычайный характер. Это сотни людей, которые одномоментно остались без крова и без возможности переехать в новое жилье в рамках существующей государственной программы. Поэтому я благодарен, что Владимир Владимирович быстро отреагировал и приехал в Архангельск, чтобы совместно найти решение», – подчеркнул Цыбульский.

Цыбульский и Якушев также осмотрели уже построенный детский сад на 280 мест в седьмом микрорайоне округа Майская горка, который был сдан в конце прошлого года.