Эксперт: Общение с населением в интернете становится необходимостью для любого главы региона

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31 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 20:34  |  vz.ru
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Крупнейшего производителя соды вернут из офшора

В запутанной истории приватизации «Башкирской содовой» разберется Генпрокуратура Вадим Брайдов/ТАСС
Скандал вокруг башкирского шихана Куштау на этой неделе вышел на федеральный уровень. Выяснилось, что доля государства в планировавшей разрабатывать гору Башкирской содовой компании (БСК) снизилась с 62 до 38%. Разобраться в произошедшем Владимир Путин поручил правоохранительным органам. Генпрокуратура считает, что доля государства в компании была сокращена незаконно. Кто и как увел у страны крупнейшего производителя соды?  Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Что заставило российскую подлодку всплыть у берегов Америки

Похоже, «Омск» незаметно подкрался к побережью бывшей российской провинции, ныне – штата Аляска Дмитрий Ефремов/ТАСС
В пятницу у берегов Аляски всплыла АПЛ «Омск». Поскольку задача таких лодок – скрытно нести боевое дежурство, никак себя не обнаруживая, в экспертной среде появились версии о каком-то происшествии, которое и заставило ракетный крейсер подняться на поверхность. Официально ВМФ и Минобороны не комментируют произошедшее. Что же вынудило «Омск» всплыть у американских берегов? Подробности...
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Ради спасения рубля Минск может пойти на чрезвычайные решения

Белорусский рубль вновь испытывают на прочность Наталия Федосенко/ТАСС
Массовые протесты в Белоруссии привели к резкой девальвации национальной валюты. Белорусский рубль за три недели потерял уже около 10%, причем в последние дни падение курса ускорилось. Помочь Белоруссии может только Россия, но не исключено, что и сам Лукашенко способен пойти на крайне рискованные меры. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Слабой государственности Белоруссии должен помочь ЕАЭС

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Евразийская экономическая интеграция и Евразийский экономический союз изначально задумывались в качестве способа укрепить суверенитет слабых государств бывшего СССР. Но насколько эффективным он оказался в современных условиях? Подробности...

Как СССР стал великой танковой державой

Тимур Шерзад, журналист
100 лет назад, 31 августа 1920 года, из цехов нижегородского завода «Красное Сормово» выехал первый советский танк. 20 лет спустя Советский Союз станет великой танковой державой, которая единственная в мире выдержит удар самой сильной армии Европы. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Запад посылает Саакашвили домой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Постмайданная Украина оказалась Саакашвили не по зубам: слишком большая и сложная. Слишком бутафорская, комичная, нарушающая все пределы дозволенного – на этом фоне обычно яркий Саакашвили смотрелся не блекло, но и не выделялся. Подробности...
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Балканский враг России потерпел поражение

Украина порвала с Лукашенко

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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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    Эксперт: Общение с населением в интернете становится необходимостью для любого главы региона

    31 августа 2020, 20:30

    Текст: Анна Кукушкина

    Новый руководитель республики уже не только обозначает проблемы, но и занимается их решением. Видно, что Уйба в подробностях познакомился со своей территорией. Об этом заявила газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова, комментируя разговор президента Владимира Путина с врио главы Коми Владимиром Уйбой. По ее словам, в этом главе региона помогает прямое общение с населением, в том числе через соцсети.

    «Встреча оказалась достаточно важной, поскольку были озвучены самые главные проблемы региона. Как мы знаем, дороги, социальная инфраструктура, школы, детские сады находятся в Коми не в очень хорошем состоянии. И эту ситуацию врио достаточно комплексно изложил президенту. Глава государства отреагировал замечанием, что даст на эти темы соответствующие поручения», – сказала сотрудница Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова.

    «В целом, заметно, что Владимир Уйба хорошо понимает проблемы региона. У него в подробностях состоялось знакомство с территорией. Как известно, с апреля, после назначения врио, Уйба много ездил по разным населенным пунктам, по дальним уголкам республики. Все увидел своими глазами и теперь знает, о чем говорит. Он уже не только обозначает проблемы, но и занимается их решением», – сказала собеседница.

    «Насколько я знаю, в регионе вводятся в работу новые социальные объекты – 1 сентября открывается новая школа и так далее. Работа идет. В общем, я бы сказала, что чувствуется разумное прогрессивное управление», – подчеркнула Федорова.

    «Кроме того, известно, что Уйба демонстрирует открытый стиль. Он практически ежедневно пользуется таким инструментом, как общение с жителями республики в социальных сетях. Это, кстати, сейчас становится необходимостью для любого успешного управленца – такие прямые, горизонтальные каналы общения с людьми в Интернете», – отметила эксперт ЭИСИ.

    Федорова также отметила, что новому главе удается уже на ранней стадии разрешать конфликты в республике.

    «Самая лучшая оценка деятельности Уйбы заключается, например, в том, что мало кто в России знает, например, о спорах вокруг месторождения Чудное в национальном парке «Югыд ва». Она не превратилась в информационную бомбу федерального значения, хотя были люди, которые старались, чтобы это произошло. Его политические оппоненты были бы не против раздуть в Коми «второй Шиес». Благодаря оперативной реакции, благодаря открытости не произошло. Это тоже можно считать признаком успеха его работы с общественным мнением», – подытожила Федорова.

    Ранее в республике возникли споры о судьбе золотого месторождения Чудное, расположенного в национальном парке «Югыд ва». Как писал «Коммерсант», обсуждается идея изменении границ парка – из нее хотят исключить около 50 тыс. гектаров, а взамен добавить 183 тыс. гектаров леса. На изымаемых землях как раз и находится месторождение, на котором после этого можно было бы начать добычу золота. Ряд экологов выступает против такой идеи. Посещая на прошлой неделе городской округ Инта, Уйба обозначил свою позицию по этому поводу. «Любое решение будет приниматься только, если его поддержат жители республики, – цитирует его портал БНК. – Месторождение Чудное и связанное с этим изменение границ нацпарка – это одно из возможных направлений развития Инты».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Владимир Путин провел встречу в формате видеоконференции с врио главы Коми Владимиром Уйбой. Глава государства рассказал, что знает о проблемах региона: «Наследство у вас непростое, мягко говоря, оно сложное, проблем очень много. Я знаю, я работал же в Коми, приезжал, еще в строительных отрядах там бывал неоднократно». Он отметил, что, «к сожалению, мало что меняется с тех пор», и «особенно это касается дорожной сети», пообещав, что федеральный центр будет помогать республике.

    Напомним, бывший замминистра здравоохранения России Владимир Уйба был назначен врио главы Коми в апреле. Подводя в июле итоги 100 дней пребывания Уйбы на посту, политолог Петр Кирьян отмечал: наиболее заметными стали успехи нового руководителя в борьбе с пандемией и в сфере поддержки наиболее уязвимым социальным слоям. «Если проследить за тем, как боролись с коронавирусом в Коми, станет очевидным, как четко реагировали власти на возникающие вызовы. Например, когда поступил сигнал о том, что у врачей не хватает средств индивидуальной защиты, проблему решили очень быстро. Когда стало известно, что обещанные выплаты не дошли до населения, правительство региона тут же отреагировало на происходящее», – говорил Кирьян газете ВЗГЛЯД.


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