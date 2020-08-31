Путин рассказал о работе на стройке в Коми в составе стройотряда

Президент Владимир Путин рассказал, как раньше неоднократно приезжал в составе стройотряда работать на стройку в Коми в поселке Югыд ва. С тех пор в регионе мало что поменялось, отметил президент в ходе встречи с врио главы Коми Владимиром Уйбой, которая прошла по видеосвязи.

«Наследство у вас непростое, мягко говоря, оно сложное, проблем очень много. Я знаю, я работал же в Коми, приезжал, еще в строительных отрядах там бывал неоднократно», – передает слова Путина ТАСС.

Он отметил, что, «к сожалению, мало что меняется с тех пор», и «особенно это касается дорожной сети».

Уйба в ответ заметил, что знает о том, что Путин работал на стройке в регионе. «Поселок Югыд ва помнит вас, и здание, которое вы строили, мне показали», – сказал врио губернатора.

Путин подчеркнул, что федеральный центр будет помогать республике.

Напомним, Путин в ходе встречи с Уйбой отметил необходимость создавать перспективы развития в регионе.