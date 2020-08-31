Путин поручил создать перспективы развития в Коми

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31 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 14:28  |  vz.ru
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Крупнейшего производителя соды вернут из офшора

В запутанной истории приватизации «Башкирской содовой» разберется Генпрокуратура Вадим Брайдов/ТАСС
Скандал вокруг башкирского шихана Куштау на этой неделе вышел на федеральный уровень. Выяснилось, что доля государства в планировавшей разрабатывать гору Башкирской содовой компании (БСК) снизилась с 62 до 38%. Разобраться в произошедшем Владимир Путин поручил правоохранительным органам. Генпрокуратура считает, что доля государства в компании была сокращена незаконно. Кто и как увел у страны крупнейшего производителя соды?  Подробности...
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Лукашенко остается с Белоруссией

По версии пресс-службы Лукашенко, во время воскресных протестов президент находился в оцепленной оппозицией резиденции с автоматом в руках Пресс-служба президента РБ/РИА Новости
Завершение третьей недели белорусских протестов совпало с днем рождения Александра Лукашенко. Главным подарком для президента стало то, что из противостояния с оппозицией он вышел победителем. Цена, заплаченная за эту победу, окажется выше той, на которую рассчитывал Батька, но Россию такое развитие событий полностью устраивает.  Подробности...
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Что заставило российскую подлодку всплыть у берегов Америки

Похоже, «Омск» незаметно подкрался к побережью бывшей российской провинции, ныне – штата Аляска Дмитрий Ефремов/ТАСС
В пятницу у берегов Аляски всплыла АПЛ «Омск». Поскольку задача таких лодок – скрытно нести боевое дежурство, никак себя не обнаруживая, в экспертной среде появились версии о каком-то происшествии, которое и заставило ракетный крейсер подняться на поверхность. Официально ВМФ и Минобороны не комментируют произошедшее. Что же вынудило «Омск» всплыть у американских берегов? Подробности...
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Ради спасения рубля Минск может пойти на чрезвычайные решения

Белорусский рубль вновь испытывают на прочность Наталия Федосенко/ТАСС
Массовые протесты в Белоруссии привели к резкой девальвации национальной валюты. Белорусский рубль за три недели потерял уже около 10%, причем в последние дни падение курса ускорилось. Помочь Белоруссии может только Россия, но не исключено, что и сам Лукашенко способен пойти на крайне рискованные меры. Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Как СССР стал великой танковой державой

Тимур Шерзад, журналист
100 лет назад, 31 августа 1920 года, из цехов нижегородского завода «Красное Сормово» выехал первый советский танк. 20 лет спустя Советский Союз станет великой танковой державой, которая единственная в мире выдержит удар самой сильной армии Европы. Подробности...
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Запад посылает Саакашвили домой

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Постмайданная Украина оказалась Саакашвили не по зубам: слишком большая и сложная. Слишком бутафорская, комичная, нарушающая все пределы дозволенного – на этом фоне обычно яркий Саакашвили смотрелся не блекло, но и не выделялся. Подробности...

Мы избавились от своих комплексов, а они – еще нет

Сергей Мардан, публицист
Даже тренеры личностного роста внушают своим клиентам, что «успех приходит только к тем, кто верит в то, что он уже успешен». Богатые становятся еще богаче, успешные – еще успешнее. То же самое происходит и со странами. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Украина порвала с Лукашенко

Лукашенко боится потерять Гродно

Большое интервью Путина телеканалу «Россия 24»

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Появилось изображение будущего китайского авианосца

ВМС Китая опубликовали изображение проекта перспективного китайского атомного авианосца. Рисунок выполнен с помощью компьютерной графики. Заявляется, что водоизмещение авианосца будет 160 тысяч тонн, длина 400 метров и ширина 95 метров
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Родившиеся в берлинском зоопарке панды отметили первый день рождения

Родившиеся в зоопарке Берлина детеныши большой панды отметили первый день рождения. Их появление стало большим событием не только для Германии. Большие панды редко размножаются в неволе, а рождение близнецов – особая редкость. Детенышей отправят в Китай, когда им исполнится четыре года
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Порвался самый большой флаг Украины

Полотнище размером 16 на 24 метра было поднято в честь Дня независимости 22 августа и продержалось только четыре дня. Заявлялось, что флаг поднят на самом длинном в республике флагштоке, который выше монумента «Родина-мать». Коммунальщики заверяют, что у них есть еще пять запасных флагов
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    Путин поручил создать перспективы развития в Коми

    31 августа 2020, 14:14

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин во время встречи с врио главы Республики Коми Владимиром Уйбой, которая проходила в формате видеоконференции, отметил необходимость создавать перспективы развития в регионе.

    «И, к сожалению, мало что меняется с тех пор, это правда, особенно это касается дорожной сети. Здесь и сокращение сегодня, во всяком случае, одна из главных проблем, как мне представляется, – сокращение инвестиций в основной капитал, то есть, нам нужно создавать перспективы развития», – передает слова главы государства РИА «Новости».

    Путин также обратил внимание на сокращение строительства в регионе, уровень безработицы, который «чуть-чуть выше, не намного, но все-таки чуть-чуть выше, чем в среднем по стране», большое количество аварийного жилья, аварийных строений в целом.

    «Но есть и позитивные некоторые тенденции: это рост промышленного производства, это хорошие инвестпроекты, именно проекты, но они хорошие, масштабные, и нужно их поддержать. На местном уровне, на региональном уровне должны все сделать для того, чтобы эти инвестпроекты пошли, заработали, чтобы создавалась своя собственная база развития», – добавил президент.

    «Владимир Владимирович, мы все сделаем», – ответил Уйба.

    Также Путин обсудил с врио главы Коми бюджетную обеспеченность. Он отметил, что озабоченности «оправданы наверняка, связанные с сокращениями добычи полезных ископаемых», но в целом Коми находится на шестом месте по финансовой самообеспеченности.

    «Поэтому надо не упускать этот момент, надо работать с бизнесом, с компаниями, помогать им и поддерживать уровень их работы в регионе, который был до сих пор, и создавать условия для новых инвестпроектов», – отметил Путин.

    В свою очередь Уйба доложил президенту о ситуации с коронавирусом в регионе.

    «Буквально два абзаца по ситуации с COVID. Налажена работа системы здравоохранения республики в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Коечный фонд для размещения больных коронавирусом сегодня составляет 1 472 койки. Начинали мы с 410, которые были расчетные. То есть в три с половиной раза увеличили. Стабильно выдерживаем показатель более 50% резерва коечных мест», – сказал Уйба.

    Врио губернатора отметил, что национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова (Санкт-Петербург), ФМБА России и Минздрав оказали существенную поддержку специалистами. «Просто неоценимую помощь оказало правительство города Москвы, передав нам новенькое медоборудование, экспресс-тесты, средства индивидуальной защиты и больничное оборудование. И уже к маю в республике были развернуты четыре ПЦР-лаборатории против двух, которые были в апреле. Соответственно, мы в разы просто увеличили количество тестируемых пациентов именно на ПЦР, и это позволило своевременно выявить заболевших и провести выписку пациентов без задержек», – сказал он.

    Вместе с тем Уйба отметил, что совместно с Минздравом России были переучены более 3 тыс. специалистов. «Это врачи, средний персонал, именно по программе дополнительного образования по борьбе с COVID. Проведены стимулирующие выплаты медицинским работникам, сотрудникам учреждений социального обслуживания», - сказал врио главы региона.

    «Владимир Владимирович, я хочу в этой связи просто отдельно сказать вам (я постоянно встречаюсь с медицинским сообществом, меня просили, я не могу этого не выполнить), передать вам огромное человеческое спасибо. А женская половина медицинского сообщества - за то, что вы поддержали и детей, и матерей с детьми, и малоимущих, просила вас обнять. Передаю, как просили. Спасибо вам огромное», – отметил врио главы Коми.

    Также Уйба попросил Путина помочь с восстановлением театра оперы и балета.

    «На чем еще хочу остановиться. Это, конечно, 100-летие в следующем году, Владимир Владимирович, в 2021 году. Здесь у нас две большие просьбы. У нас единственный на арктическом Севере государственный театр оперы и балета. Театр уникальный, уникальная труппа. Его любит весь Северо-Западный федеральный округ, курируют питерские коллеги из Мариинки этот театр и труппу. Но техническое состояние – аварийное: 1967 года, вроде здание не старое, но просто пришло в негодность», – сказал он.

    Уйба отметил, что работу театра необходимо остановить. «Невозможно дальше ни зрителям, ни труппе работать. У нас есть 1,7 миллиарда. Но дополнительно стоимость по смете капитального ремонта и реконструкции – 3,4», – сказал врио главы региона.

    «И второе, что еще к 100-летию. Это два мероприятия. Визитная карточка столицы и всей республики – это набережная реки Сысола, это в Сыктывкаре. Великолепная набережная, но очень тяжелые берегоукрепительные работы и объем большой, там 810 млн насчитали наши сметчики. Просто берегоукрепление сложное, остальное все там - вроде небольшие деньги. Основное, конечно, берегоукрепление. Если будет возможно, конечно, это было бы здорово», – добавил Уйба.

    Ранее Уйба анонсировал открытие двух социокультурных центров в Коми.


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