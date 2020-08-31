Путин поручил создать перспективы развития в Коми

Президент Владимир Путин во время встречи с врио главы Республики Коми Владимиром Уйбой, которая проходила в формате видеоконференции, отметил необходимость создавать перспективы развития в регионе.

«И, к сожалению, мало что меняется с тех пор, это правда, особенно это касается дорожной сети. Здесь и сокращение сегодня, во всяком случае, одна из главных проблем, как мне представляется, – сокращение инвестиций в основной капитал, то есть, нам нужно создавать перспективы развития», – передает слова главы государства РИА «Новости».

Путин также обратил внимание на сокращение строительства в регионе, уровень безработицы, который «чуть-чуть выше, не намного, но все-таки чуть-чуть выше, чем в среднем по стране», большое количество аварийного жилья, аварийных строений в целом.

«Но есть и позитивные некоторые тенденции: это рост промышленного производства, это хорошие инвестпроекты, именно проекты, но они хорошие, масштабные, и нужно их поддержать. На местном уровне, на региональном уровне должны все сделать для того, чтобы эти инвестпроекты пошли, заработали, чтобы создавалась своя собственная база развития», – добавил президент.

«Владимир Владимирович, мы все сделаем», – ответил Уйба.

Также Путин обсудил с врио главы Коми бюджетную обеспеченность. Он отметил, что озабоченности «оправданы наверняка, связанные с сокращениями добычи полезных ископаемых», но в целом Коми находится на шестом месте по финансовой самообеспеченности.

«Поэтому надо не упускать этот момент, надо работать с бизнесом, с компаниями, помогать им и поддерживать уровень их работы в регионе, который был до сих пор, и создавать условия для новых инвестпроектов», – отметил Путин.

В свою очередь Уйба доложил президенту о ситуации с коронавирусом в регионе.

«Буквально два абзаца по ситуации с COVID. Налажена работа системы здравоохранения республики в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Коечный фонд для размещения больных коронавирусом сегодня составляет 1 472 койки. Начинали мы с 410, которые были расчетные. То есть в три с половиной раза увеличили. Стабильно выдерживаем показатель более 50% резерва коечных мест», – сказал Уйба.

Врио губернатора отметил, что национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова (Санкт-Петербург), ФМБА России и Минздрав оказали существенную поддержку специалистами. «Просто неоценимую помощь оказало правительство города Москвы, передав нам новенькое медоборудование, экспресс-тесты, средства индивидуальной защиты и больничное оборудование. И уже к маю в республике были развернуты четыре ПЦР-лаборатории против двух, которые были в апреле. Соответственно, мы в разы просто увеличили количество тестируемых пациентов именно на ПЦР, и это позволило своевременно выявить заболевших и провести выписку пациентов без задержек», – сказал он.

Вместе с тем Уйба отметил, что совместно с Минздравом России были переучены более 3 тыс. специалистов. «Это врачи, средний персонал, именно по программе дополнительного образования по борьбе с COVID. Проведены стимулирующие выплаты медицинским работникам, сотрудникам учреждений социального обслуживания», - сказал врио главы региона.

«Владимир Владимирович, я хочу в этой связи просто отдельно сказать вам (я постоянно встречаюсь с медицинским сообществом, меня просили, я не могу этого не выполнить), передать вам огромное человеческое спасибо. А женская половина медицинского сообщества - за то, что вы поддержали и детей, и матерей с детьми, и малоимущих, просила вас обнять. Передаю, как просили. Спасибо вам огромное», – отметил врио главы Коми.

Также Уйба попросил Путина помочь с восстановлением театра оперы и балета.

«На чем еще хочу остановиться. Это, конечно, 100-летие в следующем году, Владимир Владимирович, в 2021 году. Здесь у нас две большие просьбы. У нас единственный на арктическом Севере государственный театр оперы и балета. Театр уникальный, уникальная труппа. Его любит весь Северо-Западный федеральный округ, курируют питерские коллеги из Мариинки этот театр и труппу. Но техническое состояние – аварийное: 1967 года, вроде здание не старое, но просто пришло в негодность», – сказал он.

Уйба отметил, что работу театра необходимо остановить. «Невозможно дальше ни зрителям, ни труппе работать. У нас есть 1,7 миллиарда. Но дополнительно стоимость по смете капитального ремонта и реконструкции – 3,4», – сказал врио главы региона.

«И второе, что еще к 100-летию. Это два мероприятия. Визитная карточка столицы и всей республики – это набережная реки Сысола, это в Сыктывкаре. Великолепная набережная, но очень тяжелые берегоукрепительные работы и объем большой, там 810 млн насчитали наши сметчики. Просто берегоукрепление сложное, остальное все там - вроде небольшие деньги. Основное, конечно, берегоукрепление. Если будет возможно, конечно, это было бы здорово», – добавил Уйба.

Ранее Уйба анонсировал открытие двух социокультурных центров в Коми.