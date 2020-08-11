Депутаты поддержали предложенные Кобзевым меры соцподдержки жителей Иркутской области

Депутаты в ходе внеочередной сессии законодательного собрания Иркутской области практически единогласно проголосовали за социально ответственные законопроекты, включая те, что представил врио губернатора региона Игорь Кобзев.

Тактика главы региона, направленная на консолидацию элит и купирование неконструктивных политических баталий, дает свои плоды, и это очевидно всем: самим депутатам, экспертам политологам и простым жителям Иркутской области, пишет «Байкал 24».

Отметивший этот факт спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников считает причиной этого в том числе личное и пристальное внимание главы региона к депутатскому корпусу. Поэтому он поблагодарил врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева за то, что, несмотря на тяжелый график, тот всегда находит время присутствовать на сессиях Законодательного Собрания Иркутской области.

Настроение и взаимоотношения профессиональных политиков в корне поменялись после исчезновения с политической арены главного раздражающего фактора – «красного губернатора», считает политолог Сергей Шмидт.

«По понятным причинам он вызывал раздражение единороссов. Но парадокс в том, что недовольство высказывали и отдельные члены самой фракции КПРФ. Так что 12 декабря принесло успокоение сразу в две фракции Законодательного Собрания Иркутской области. Постепенно изменилась стилистика поведения депутатов. Они стали вести себя менее агрессивно, более сдержанно, наконец-то начали относиться с уважением и прислушиваться друг к другу. И занялись-таки тем, для чего их, собственно, выбрали: начали принимать важные и социально значимые законопроекты для жителей Иркутской области», – отметил эксперт.

По мнению издания, конфликты депутатов на сессиях Заксобрания теперь «можно наблюдать с улыбкой».

«На нынешней сессии фракция КПРФ собиралась сражаться за закон о прямых выплатах гражданам, ушедшим в отпуск без содержания из-за введения режима повышенной готовности. А также индивидуальным предпринимателям, попавшим под коронавирусные ограничения. Практически мгновенное и единогласное принятие законопроекта депутатов от КПРФ изрядно озадачило, и руководитель фракции Андрей Левченко, которого за последние два года было трудно представить в какой-либо другой роли, кроме критика, даже поблагодарил коллег за понимание и консолидированные усилия в таком важном для жителей Иркутской области вопросе», – приводит портал пример подобных конфликтов.

Другой проект закона внесла группа депутатов (Александр Гаськов (фракция «Справедливая Россия»), Артем Лобков (фракция «Единая Россия»), Ольга Безродных (депутатская группа «Гражданская платформа»), Светлана Петрук (фракция КПРФ) и Дмитрий Тютрин (фракция ЛДПР). Этот закон долго ждали родители подростков. Если семьи с детьми до 16 лет уже получили разовую выплату в 10 тыс. рублей, то семей с подростками 16-18 лет эта льгота обошла стороной.

Депутаты отметили, что с наступлением 16 лет «ребенок все еще не зарабатывает себе на жизнь», и не становится «дешевле в содержании», чем дети от 3 до 15 лет.

«Ранее по поводу этого закона шла бурная дискуссия в Законодательном Собрании: в законе говорилось об ограничениях, связанных с датой рождения ребенка и получения выплат. Александр Гаськов настаивал на том, что получить выплату могут дети, которым исполнилось 18 летом и даже осенью. А срок получения выплат продлили до ноября 2020 года. Со всеми правками законопроект поддержали депутаты всех фракций, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова», – приводит издание другой конфликт в областном парламенте.

Наиболее конфликтными, по мнению портала, были законопроекты о дополнительной мере поддержки медработников, работающих с ковидными больными. Одну внесли депутаты от КПРФ, вторую – врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

«По версии КПРФ (опубликованной на их сайте) депутаты проголосовали за усеченную версию закона с некоторой разницей в датах и получателях (в версии губернатора меры касаются сотрудников государственных медучреждений, в версии КПРФ – и частных клиник). При этом депутаты поддержали проект закона, внесенный врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым «О дополнительной мере соцподдержки работников государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, на территории обслуживания которых были зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-CoV», – поясняет портал.

При этом в регионе нет ни одного частного госпиталя для коронавирусных больных, также нет частной скорой помощи. «Именно эти медработники, прежде всего, находятся в зоне риска. А в социальной поддержке иркутских медиков, как выразился спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников «Точность должна быть аптечная», – заключает издание.