Депутаты поддержали предложенные Кобзевым меры соцподдержки жителей Иркутской области

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11 августа, вторник  |  Последнее обновление — 17:29  |  vz.ru
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Разработчиков компьютерных игр озолотил коронавирус

Настал золотой час для компьютерных игр Britta Pedersen/dpa/Global Look Press
Пандемия нанесла мировой экономике серьезный урон. Однако есть отдельные отрасли, для которых коронавирус стал своего рода золотой жилой. И в числе «счастливчиков» не только разработчики вакцин и медоборудования. Выручка от продаж растет также у разработчиков игр. И заработать на этом идущем вверх рынке еще есть возможности. Подробности...
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Кто стоит за организацией протестов в Белоруссии

Оппозиция заявляет, что у белорусских манифестантов нет никакой поддержки из-за границы Валерий Шарифулин/ТАСС
Уличные волнения в Белоруссии пока не позволяют судить, насколько это кампания спланирована и управляема. По версии президента Лукашенко, беспорядки координируются из-за рубежа. Лидер оппозиции Светлана Тихановская от участия в протестах самоустранилась. Мнения политологов разнятся: одни считают, что протест спонтанный и поэтому децентрализован. Другие – что в Белоруссии обкатывается технология «распыленного Майдана». Подробности...
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Фармаколог: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

Россия в очередной раз доказала, что является успешным разработчиком лекарственных препаратов Максим Богодвид/РИА Новости
«В центре Гамалеи в течение 20 лет разрабатывали технологическую платформу для создания вакцин подобного рода, поэтому ажиотаж в соцсетях по поводу «сырой» и «опасной» российской вакцины от COVID-19 базируется на плохом знании предмета», – заявил газете ВЗГЛЯД директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Минздрава Вадим Тарасов. Подробности...
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Кто и как контролирует «независимые СМИ» Запада

Американская печать больше не пользуется уважением читателей Richard B. Levine/imago-images.de/ТАСС
Среди одних из главных представлений о западном образе жизни одним из самых популярных является миф о свободной прессе – и это при том, что целый ряд СМИ напрямую финансируется правительствами. Этот парадокс принято объяснять словами «независимая редакционная политика». Но кто и каким образом в реальности управляет западной прессой – и как с этим связана работа спецслужб? Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Почему Россия вынуждена признать победу Лукашенко

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российская Федерация признала Лукашенко новым президентом Белоруссии, а значит – подтвердила легитимность проведенных выборов. Ряд экспертов считает, что Москва совершила ошибку. Подробности...
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Не надо подчинять российскую науку чужой идеологии

Сергей Худиев, публицист, богослов
Особенно тяжелые результаты политическое давление принесло в области медицины – где идеологизации подверглись представления сначала о гомосексуализме, а потом о трансгендерности. Подробности...
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Три варианта развития ситуации в Белоруссии

Сергей Лукьяненко, писатель
Всё это грустно, печально, но никакого положительного выхода из происходящего в Белоруссии праздника непослушания я не вижу. Подробности...
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Лукашенко выиграл битву, но не войну

Грузины ждут реванша в Осетии и Абхазии

Обсуждение: 9 комментариев

Лукашенко нашел неожиданного союзника

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Белоруссию после выборов охватили массовые беспорядки

В воскресенье после закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии в центре Минска и других городах страны вспыхнули массовые беспорядки с участием тысяч граждан республики, несогласных с итогами голосования
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Столицу Ливана сотряс мощнейший взрыв

В порту Бейрута, вблизи базы ВМС Ливана, произошел грандиозный взрыв. Пострадала половина города. Погибли десятки человек, более двух тысяч ранены. Среди пострадавших семья премьера Ливана и люди из его окружения. Ущерб также нанесен президентскому дворцу и зданию посольства РФ
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Житель Урала отправился на Черное море в вагоне с углем

Житель Курганской области решил поехать в отпуск бесплатно – на грузовом поезде, следовавшем в сторону Черного моря. Причем ехать пришлось под открытым небом в вагоне с углем. Нарушителя поймали в Морозовске в Ростовской области. С собой «курортник» вез самодельную гитару
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    Депутаты поддержали предложенные Кобзевым меры соцподдержки жителей Иркутской области

    11 августа 2020, 17:06

    Депутаты в ходе внеочередной сессии законодательного собрания Иркутской области практически единогласно проголосовали за социально ответственные законопроекты, включая те, что представил врио губернатора региона Игорь Кобзев.

    Тактика главы региона, направленная на консолидацию элит и купирование неконструктивных политических баталий, дает свои плоды, и это очевидно всем: самим депутатам, экспертам политологам и простым жителям Иркутской области, пишет «Байкал 24».

    Отметивший этот факт спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников считает причиной этого в том числе личное и пристальное внимание главы региона к депутатскому корпусу. Поэтому он поблагодарил врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева за то, что, несмотря на тяжелый график, тот всегда находит время присутствовать на сессиях Законодательного Собрания Иркутской области.

    Настроение и взаимоотношения профессиональных политиков в корне поменялись после исчезновения с политической арены главного раздражающего фактора – «красного губернатора», считает политолог Сергей Шмидт.

    «По понятным причинам он вызывал раздражение единороссов. Но парадокс в том, что недовольство высказывали и отдельные члены самой фракции КПРФ. Так что 12 декабря принесло успокоение сразу в две фракции Законодательного Собрания Иркутской области. Постепенно изменилась стилистика поведения депутатов. Они стали вести себя менее агрессивно, более сдержанно, наконец-то начали относиться с уважением и прислушиваться друг к другу. И занялись-таки тем, для чего их, собственно, выбрали: начали принимать важные и социально значимые законопроекты для жителей Иркутской области», – отметил эксперт.

    По мнению издания, конфликты депутатов на сессиях Заксобрания теперь «можно наблюдать с улыбкой».

    «На нынешней сессии фракция КПРФ собиралась сражаться за закон о прямых выплатах гражданам, ушедшим в отпуск без содержания из-за введения режима повышенной готовности. А также индивидуальным предпринимателям, попавшим под коронавирусные ограничения. Практически мгновенное и единогласное принятие законопроекта депутатов от КПРФ изрядно озадачило, и руководитель фракции Андрей Левченко, которого за последние два года было трудно представить в какой-либо другой роли, кроме критика, даже поблагодарил коллег за понимание и консолидированные усилия в таком важном для жителей Иркутской области вопросе», – приводит портал пример подобных конфликтов.

    Другой проект закона внесла группа депутатов (Александр Гаськов (фракция «Справедливая Россия»), Артем Лобков (фракция «Единая Россия»), Ольга Безродных (депутатская группа «Гражданская платформа»), Светлана Петрук (фракция КПРФ) и Дмитрий Тютрин (фракция ЛДПР). Этот закон долго ждали родители подростков. Если семьи с детьми до 16 лет уже получили разовую выплату в 10 тыс. рублей, то семей с подростками 16-18 лет эта льгота обошла стороной.

    Депутаты отметили, что с наступлением 16 лет «ребенок все еще не зарабатывает себе на жизнь», и не становится «дешевле в содержании», чем дети от 3 до 15 лет.

    «Ранее по поводу этого закона шла бурная дискуссия в Законодательном Собрании: в законе говорилось об ограничениях, связанных с датой рождения ребенка и получения выплат. Александр Гаськов настаивал на том, что получить выплату могут дети, которым исполнилось 18 летом и даже осенью. А срок получения выплат продлили до ноября 2020 года. Со всеми правками законопроект поддержали депутаты всех фракций, врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова», – приводит издание другой конфликт в областном парламенте.

    Наиболее конфликтными, по мнению портала, были законопроекты о дополнительной мере поддержки медработников, работающих с ковидными больными. Одну внесли депутаты от КПРФ, вторую – врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

    «По версии КПРФ (опубликованной на их сайте) депутаты проголосовали за усеченную версию закона с некоторой разницей в датах и получателях (в версии губернатора меры касаются сотрудников государственных медучреждений, в версии КПРФ – и частных клиник). При этом депутаты поддержали проект закона, внесенный врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым «О дополнительной мере соцподдержки работников государственных учреждений здравоохранения Иркутской области, на территории обслуживания которых были зарегистрированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-CoV», – поясняет портал.

    При этом в регионе нет ни одного частного госпиталя для коронавирусных больных, также нет частной скорой помощи. «Именно эти медработники, прежде всего, находятся в зоне риска. А в социальной поддержке иркутских медиков, как выразился спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников «Точность должна быть аптечная», – заключает издание.


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