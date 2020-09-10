Воркуту перевели на обогрев с помощью газа

Воркутинская Центральная водогрейная котельная ПАО «Т Плюс» приняла газ из транспортной системы ПАО «Газпром» и начала его сжигание в качестве основного топлива.

Команду на запуск оборудования дали генеральный директор «Т Плюс» Андрей Вагнер, заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак, врио главы Коми Владимир Уйба и заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, сообщает информагентство БНК.

Газификация одного из главных теплоисточников города проведена во исполнение поручения президента России. «Т Плюс» еще в 2018 году обеспечила готовность энергообъекта, использовавшего в качестве основного топлива мазут, к приему газа. Работы проведены в полном объеме и в установленный срок. Стоимость проекта составила 248,3 млн рублей без НДС.

Поскольку Воркутинская ЦВК находится в черте города, ее перевод на газ благоприятно повлияет на экологическую обстановку. Кроме того, повысится качество теплоснабжения потребителей за счет выравнивания гидравлического режима в тепловых сетях.

Вторым этапом газификации энергетики Воркуты станет перевод на газ угольной Воркутинской ТЭЦ-2. Работы на ней близятся к завершению. Угольную Воркутинскую ТЭЦ-1 после завершения газификации основных энергоисточников города планируется вывести в резерв.