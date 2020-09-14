КС оппозиции Белоруссии заявил о желании быть услышанным Россией

Координационный совет белорусской оппозиции хочет, чтобы Москва услышала его точку зрения, и призывает «партнеров и союзников, в том числе РФ», поддержать диалог оппозиции и Минска.

«Для нас является важным, чтобы мнение значительной части белорусского общества слышали и учитывали в России. Позиция наших внешнеполитических партнеров и союзников, безусловно, имеет серьезное значение для белорусского народа, для будущего Беларуси и будущего белорусско-российских отношений. (...) В то же время искренняя поддержка реального, а не бутафорского диалога внутри страны между разными политическими силами будет содействовать скорейшей нормализации обстановки в Беларуси и развитию отношений Беларуси и России», – передает заявление КС ТАСС.

В совете оппозиции добавили, что выступают за всестороннее развитие отношений Минска и Москвы. «Координационный совет никогда не ставил и не ставит своей целью ухудшить отношения Беларуси и России. (...) Мы поддерживаем развитие белорусско-российских отношений во всех сферах», – говорится в заявлении.

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Cовет белорусской оппозиции решил изменить регламент, запрещающий участвовать в его работе людям, находящимся за пределами республики.

8 сентября Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что члены президиума совета Мария Колесникова, Иван Кравцов и Антон Родненков пытались покинуть республику. Позже появилась информация, что Колесникову пытались вывезти из Белоруссии принудительно, но она порвала свой паспорт. Сама Колесникова расценила произошедшее как похищение. Кравцов и Родненков выехали на Украину.

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