«Единая Россия» сформировала большинство в горсовете Новосибирска

Спикер, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Дмитрий Асанцев заявил, что партия решила свою основную задачу на выборах в Новосибирске, сохранив большинство в городском совете.

«На выборах в Совет депутатов Новосибирска победу одержали 23 кандидата, выдвинутых «Единой Россией. Три депутата, которые баллотировались в порядке самовыдвижения, заявили о вступлении во фракцию ЕР. Среди них, например, Андрей Гудовский (бывший министр региональной политики)», – рассказал Асанцев «Континенту Сибирь».

Он добавил, что в настоящий момент идут переговоры о вступлении во фракцию ЕР еще с несколькими выигравшими самовыдвиженцами. «Таким образом, по нашим прогнозам, объединение ЕР в Совете депутатов Новосибирска нового созыва будет насчитывать от 27 до 29 человек», – подчеркнул Асанцев.

«Перед нами стояла основная задача – получить в городском Совете большинство, мы эту задачу выполнили. Я оцениваю результат выборов для ЕР положительно», – резюмировал депутат.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что главным итогом завершившегося голосования в регионах, похоже, станет убедительная победа врио региональных руководителей в первом же туре и уверенное выступление «Единой России» на выборах в местные парламенты.