Турчак объявил об убедительной победе «Единой России» на проходящих выборах

«Единая Россия» одерживает убедительную победу на проходящих выборах, так как оказалась единственной политической силой, которая не спряталась в период распространения коронавируса, считает секретарь партии Андрей Турчак.

«Могу с уверенностью сказать, что «Единая Россия» одерживает в этом избирательном цикле убедительную победу, прежде всего я хотел сказать слова благодарности нашим избирателям за поддержку, за доверие и интерес к выборам в целом», – передает ТАСС его слова.

Турчак отметил, что высоким результатам способствовало то, что партия была «единственной политической силой, которая в период пандемии не спряталась, а пошла к своему избирателю именно в самый непростой период времени».

Он добавил, что единороссы развернули сеть волонтерских центров и оказывали помощь и населению, и медикам.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным «Единая Россия» набрала больше 50% на выборах в Магаданскую областную думу по партийным спискам. Также кандидаты от партии выигрывают в большинстве одномандатных округов. «По двум уровням выборов – в законодательное собрание и Магаданскую городскую думу – «Единая Россия уверенно лидирует. Хотел бы поблагодарить жителей региона за высокий уровень доверия к партии и нашим кандидатам. Мы работали как единая команда», – отметил Турчак.