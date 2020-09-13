«Единая Россия» побеждает на Дальнем Востоке

По предварительным данным «Единая Россия» набирает больше 50% на выборах в Магаданскую областную Думу по партийным спискам. Также кандидаты от партии выигрывают в большинстве одномандантных округов.

«По двум уровням выборов – в законодательное собрание и Магаданскую городскую думу – «Единая Россия уверенно лидирует. Хотел бы поблагодарить жителей региона за высокий уровень доверия к партии и нашим кандидатам. Мы работали как единая команда», – передаются слова секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака на официальном сайте партии.

Как заявил губернатор Магаданской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей Носов, явка фактически достигла 31%. Он возглавил список партии.

«У нас есть все основания рассчитывать на высокую поддержку избирателей. Первые протоколы внушают оптимизм», – сказал Носов.

Серьезную поддержку получил на выборах высшего должностного лица врио губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. При рекордной для региона явке в 70% – в 2015 году она была почти в два с половиной раза ниже – кандидат «Единой России» получил по предварительной информации порядка 88% голосов.

«Это огромный кредит доверия, доверия на будущее. Надеюсь, мы его оправдаем. А внимание, которое оказано федеральным центром Дальнему Востоку, будет продолжаться, и тогда мы сможем получать те результаты, которые вы сейчас видите – и по явке, и в голосовании», – отметил Гольдштейн.

Андрей Турчак, в свою очередь, поздравил врио губернатора с убедительной победой.

«Ростислав Эрнстович [Гольдштейн], те наказы избирателей, которые вы получили в ходе избирательной кампании, ту стратегию развития региона, которые вы в своей предвыборной программе наметили, я воспринимаю для себя как домашнее задание, которое мы с вами вместе будем отрабатывать – и с федеральным центром, с федеральным правительством. Уверен, что проекты, которые были продекларированы, будут обязательно выполнены, а залог этого – команда, которую мы вокруг себя в регионе собрали», – резюмировал секретарь Генсовета «Единой России».