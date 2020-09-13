Макрон заподозрил Россию и Турцию в дестабилизации Средиземноморья США заявили о согласии Хафтара открыть энергетический сектор Ливии 13 сентября 2020, 01:28

Фото: Julien Mattia/Zuma/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Ливийская национальная армия сообщила, что маршал Халифа Хафтар выступает за открытие энергетического сектора Ливии, сообщило посольство США. Как заявило посольство после обмена письмами между Хафтаром и послом США Ричардом Норландом, ЛНА «передавала личную приверженность генерала Хафтара разрешить полное открытие энергетического сектора не позднее 12 сентября». Американская сторона приветствовала восстановление работы Национальной нефтяной корпорации в Ливии, передает РИА «Новости». Подчеркивается, что Вашингтон поддерживают финансовую модель, при которой есть гарантии, что доходы от нефти и газа будут распределяться открыто и пойдут на благо населения Ливии. Напомним, американские власти предупредили Хафтара о том, что могут ввести санкции против него «из-за отказа возобновить экспорт нефти». Востоковед Григорий Лукьянов рассказал о давних связях Хафтара с ЦРУ. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

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