Фильм Кончаловского получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» удостоился специальной премии жюри на 77-м Венецианском кинофестивале.

Об этом объявило в субботу международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт. Трансляция торжественной церемонии оглашения победителей велась на сайте фестиваля.

Получая награду, режиссер поблагодарил свою «коллегу и жену Юлию Высоцкую», которая сыграла главную роль в картине, а также «друга и продюсера Алишера Усманова», «который дал полную свободу создать что-то в кино», отмечает ТАСС.

«Спасибо, Венеция, за храбрость, за то, что нас подождали», – добавил Кончаловский, передает РИА «Новости».

Драма «Дорогие товарищи» рассказывает о подавлении протестов рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Главную роль в ней сыграла супруга режиссера Юлия Высоцкая.

В активе Кончаловского есть два «Серебряных льва» за картины «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (2014) и «Рай» (2016), а также гран-при за «Дом дураков» (2002).

Всего в основном конкурсе были представлены 18 фильмов.

Напмним, ранее Кончаловский назвал ошибкой Хрущева развенчание культа личности Сталина.