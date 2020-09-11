Кончаловский назвал ошибкой Хрущева развенчание культа личности Сталина

Взгляд
11 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 12:05  |  vz.ru
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Польская альтернатива «Северному потоку – 2» оставит Европу без газа

Польша нашла неожиданную замену «Северному потоку – 2» REUTERS/Kacper Pempel
Польша сделала неожиданное предложение Германии – заменить «Северный поток – 2» на газопровод Baltic Pipe. Это было подано как дружеский жест ради европейской солидарности и энергетической безопасности ЕС. Однако польская инициатива на самом деле таит угрозу для Европы, считают эксперты.  Подробности...
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Триединый день голосования меняет систему выборов

По мнению экспертов, с развитием онлайн-голосования уйдет в прошлое понятие «явка» Александр Бахтин/ТАСС
В пятницу в России стартуют выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье. А у жителей двух регионов появится возможность отдать голос через интернет. Но если внедрение новых видов голосования несет избирателям дополнительные удобства, то политическим партиям и избиркомам придется адаптироваться к новым реалиям.  Подробности...
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Что нужно для пермского НЭПа

Пермь рассчитывает на инвестиционный бум Игорь Катаев/ТАСС
«Край просто предоставил два здания, причем разваленные. И вот вам результат: клиника с лучшим мировым оборудованием» – такими словами и. о. губернатора Пермского края Дмитрий Махонин в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал об этом и иных примерах удачного привлечения инвестиций в свой регион. А также о других успешных практиках регионального управления. Подробности...
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Литва почти признала Тихановскую президентом назло России

Ранее Тихановская призвала беречь братские отношения с россиянами, но сохранять независимость Белоруссии Agencja Gazeta/Dawid Zuchowicz/REUTERS
Спустя ровно месяц после начала протестов в Белоруссии Сейм Литвы официально провозгласил укрывшуюся в республике Светлану Тихановскую «избранным лидером», который противостоит «нелегитимному» Лукашенко. Тем не менее у Тихановской в этой истории роль всего лишь второго плана – дело не в ней и даже не в Лукашенко. Своим заявлением литовцы бросают вызов в первую очередь России.  Подробности...
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За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
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Российское влияние на Украине придется восстанавливать с нуля

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Украина – страна с самым большим количеством русских людей за пределами России. Хотя бы по одной этой причине надо возобновлять отношения. Именно с людьми, а не с быстро меняющейся властью, не принадлежащей самой себе. Подробности...
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Простые ответов на вопросы о протестах в Белоруссии

Дмитрий Ольшанский, публицист
Победа враждебных России сил в бывшем советском мире ведет к двум вещам: жесткой языковой политике по изъятию русского языка из образования и государственного обихода и к военному сотрудничеству с другими «ядерными» государствами. Подробности...
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ЛГБТ-критерии «Оскара» схожи с идеологией СССР

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
То, что идеологическая сила диктует, какое кино снимать – это у людей нашего поколения, выросшего в СССР, еще в голове укладывается. Просто мы надеялись, что такого больше не будет никогда, потому что это неизбежно ведет к деградации. Но иногда они возвращаются. Подробности...
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Белоруссия расколола Евросоюз

Россияне передумали объединяться с белорусами

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Адвокат обеспечил Ефремову жесткий приговор

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Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
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Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
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В Индийском океане горит гигантский танкер с 2 млн баррелей нефти

Военно-морские силы Шри-Ланки начали в Индийском океане буксировку горящего танкера New Diamond с 2 млн баррелей нефти. Очаг возгорания произошел в машинном отделении. Экологи предупреждают, что в случае утечки сырья в океан произойдет одна из самых больших экологических катастроф за последние десятилетия
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    Кончаловский назвал ошибкой Хрущева развенчание культа личности Сталина

       11 сентября 2020, 11:22
    Фото: Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Развенчание культа личности Сталина было очень неудачным решением Хрущева, считает российский режиссер Андрей Кончаловский.

    Он привез на Венецианский кинофестиваль драму «Дорогие товарищи» о подавлении протестов рабочих в Новочеркасске в 1962 году.

    «Я думаю, что многие коммунисты после 20-го съезда остались огорчены, и я думаю, это было плохим решением Хрущева. Я согласен с Мао Цзэдуном, который сказал: «Хрущев идиот, он предал коммунизм». И в Китае он (Мао) до сих пор на стенах, а китайцы строят общество на его идеях. Поэтому, я думаю, это было одно из примитивных решений Хрущева, который был настоящим крестьянином. Он не был очень умным человеком. Может, умнее Ельцина, извините меня», – передает РИА «Новости» слова Кончаловского.

    Говоря о временах оттепели, режиссер согласился с тем, что она дала ему пространство для создания первых фильмов. Однако он сразу оговорился, что «у свободы всегда должен быть предел».

    «Абсолютная свобода не создает ничего, кроме зоопарка. В этом смысле я считаю, что дефицит необходим для того, чтобы человек был человеком. Когда слишком холодно или слишком жарко, человек теряет человеческие черты. Дефицит во всем, включая свободу,» – считает Кончаловский.

    По его словам, к моменту смерти Сталина верховные партийные деятели стали буржуазией и прежде всего стремились избежать чисток.

    «В сталинские времена для партийного бюрократа было невозможно избежать казни, когда он начинал брать взятки, зарабатывать на стороне. Они хотели свободу, чтобы превратить свою власть в блага. Желание остаться в безопасности подтолкнуло Хрущева к десталинизации. И это становилось все более сильным при Брежневе и Андропове. И в 1980-е годы они полностью продались американцам. Я говорю про ведущих представителей правительства, они все были проамериканские, они ненавидели идеологию и хотели легализовать свое богатство, чтобы передать его своим детям. В этом, я думаю, причина развала Советского Союза», – заключил Кончаловский.


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