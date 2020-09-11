Кончаловский назвал ошибкой Хрущева развенчание культа личности Сталина

Развенчание культа личности Сталина было очень неудачным решением Хрущева, считает российский режиссер Андрей Кончаловский.

Он привез на Венецианский кинофестиваль драму «Дорогие товарищи» о подавлении протестов рабочих в Новочеркасске в 1962 году.

«Я думаю, что многие коммунисты после 20-го съезда остались огорчены, и я думаю, это было плохим решением Хрущева. Я согласен с Мао Цзэдуном, который сказал: «Хрущев идиот, он предал коммунизм». И в Китае он (Мао) до сих пор на стенах, а китайцы строят общество на его идеях. Поэтому, я думаю, это было одно из примитивных решений Хрущева, который был настоящим крестьянином. Он не был очень умным человеком. Может, умнее Ельцина, извините меня», – передает РИА «Новости» слова Кончаловского.

Говоря о временах оттепели, режиссер согласился с тем, что она дала ему пространство для создания первых фильмов. Однако он сразу оговорился, что «у свободы всегда должен быть предел».

«Абсолютная свобода не создает ничего, кроме зоопарка. В этом смысле я считаю, что дефицит необходим для того, чтобы человек был человеком. Когда слишком холодно или слишком жарко, человек теряет человеческие черты. Дефицит во всем, включая свободу,» – считает Кончаловский.

По его словам, к моменту смерти Сталина верховные партийные деятели стали буржуазией и прежде всего стремились избежать чисток.

«В сталинские времена для партийного бюрократа было невозможно избежать казни, когда он начинал брать взятки, зарабатывать на стороне. Они хотели свободу, чтобы превратить свою власть в блага. Желание остаться в безопасности подтолкнуло Хрущева к десталинизации. И это становилось все более сильным при Брежневе и Андропове. И в 1980-е годы они полностью продались американцам. Я говорю про ведущих представителей правительства, они все были проамериканские, они ненавидели идеологию и хотели легализовать свое богатство, чтобы передать его своим детям. В этом, я думаю, причина развала Советского Союза», – заключил Кончаловский.