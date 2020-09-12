Эрдоган пообещал Макрону «много проблем» в случае нападок на Турцию

Президент Франции Эммануэль Макрон столкнется с многими проблемами, если будет противостоять Турции, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре по случае 40-летия военного переворота в Турции в 1980 году.

«Эй, Макрон, ты что делаешь? У тебя будет еще много проблем, связанных со мной. Лучше не связывайся с турецким народом и Турцией. Ты не знаешь историю, даже самой Франции. Это вы убили миллион человек в Алжире и 800 тысяч в Руанде. Сначала выучи эти уроки, прежде чем преподавать их нам», – передает слова Эрдогана РИА «Новости».

По словам турецкого президента, он часто говорил это же Макрону при личных встречах.

Напомним, в конце августа Эрдоган уведомил генсека НАТО о намерении Турции защищать свои интересы в Средиземноморье. Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена взять то, что ей, на взгляд руководства страны, полагается в Средиземном, Эгейском и Черном морях. После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз намерен ускорить разработку санкций в отношении Турции за ее нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с утверждением, что Средиземноморье «пытаются дестабилизировать исторические державы, руководствующиеся гегемонистскими мотивами», выразив обеспокоенность в связи с этим ролью России и Турции.

В начале июня министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности к военным действиям против Турции для защиты суверенитета страны.Газета ВЗГЛЯД рассказывала об угрозе начала большой войны в Средиземном море из-за островка Кастелоризо, расположенного в сравнительной близости от курортной Антальи. Остров дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тыс. кв. км. Турция признает контроль греков лишь над шестью морскими милями территориальных вод вокруг острова.