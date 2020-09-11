Макрон заподозрил Россию и Турцию в дестабилизации Средиземноморья

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с утверждением, что Средиземноморье «пытаются дестабилизировать исторические державы, руководствующиеся гегемонистскими мотивами», выразив обеспокоенность в связи с этим ролью России и Турции.

Макрон выразил мнение, что «регион пытаются дестабилизировать исторические державы, руководствующиеся гегемонистскими мотивами», передает ТАСС.

«Нас беспокоит в связи с этим роль Турции и России», – подчеркнул президент Франции.

«Наше Средиземноморье сегодня стало театром конфликтов, которые продолжаются в Сирии и в Ливии», –заявил Макрон после саммита стран Южной Европы на Корсике с участием Греции, Италии, Испании, Кипра, Мальты, Португалии и Франции.

«В этом контексте в сфере нашей ответственности, как стран региона, находятся поиск пути и средств к проведению конструктивной политики в Средиземноморье и установление стабильности в регионе», – заявил президент Франции. По словам Макрона, «это создаст основу для налаживания обмена мнениями при уважении суверенности».

Среди главных проблем региона Макрон выделил, в частности, «регулирование миграционных потоков». «И здесь я также хотел бы заверить в нашей солидарности Грецию», – сказал президент Франции.

Он сообщил, что по договоренности с Германией Франция намерена принять на своей территории детей беженцев из лагеря Мориа, где 9 сентября произошел сильный пожар.

Ранее Макрон заявил, что Турция больше не является партнером [стран Южной Европы] в Восточном Средиземноморье, передает РИА «Новости». «Ясно, что Турция больше не является партнером в этом регионе», – заявил Макрон на пресс-конференции в Аяччо.

Французский лидер подчеркнул, что «Турция подписала соглашение с правительством национального согласия Ливии, отрицающее законные права Греции». Макрон также указал на то, что «турецкие методы бурения в исключительной экономической зоне Кипра являются неприемлемыми». «Она (Турция) приумножает провокации, которые недостойны большого государства», – подчеркнул президент Франции.

«Мы, европейцы, должны вести себя четко и твердо не в отношении турецкого народа, но правительства президента Эрдогана, поведение которого неприемлемо», – отметил Макрон.

«Наши красные линии понятны: уважение суверенитета всех стран-членов Евросоюза, уважение международного права, осуждение всех односторонних действий. Наше желание – избежать любой формы эскалации. Но это не означает пассивность ... Цель – это соглашение. Турция сегодня должна прояснить свои намерения», – сказал Макрон.

Он также заявил, что голос Европы в отношении Турции должен быть «более единым и четким».

В четверг Турция выдвинула Греции условие для проведения переговоров по ситуации в Восточном Средиземноморье. Ранее Турция поддержала инициативу НАТО о начале переговоров между Анкарой и Афинами по урегулированию ситуации в Средиземном море и объявила, что готова вступить в них без предварительных условий.

Напомним, в конце августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уведомил генсека НАТО о намерении Турции защищать свои интересы в Средиземноморье. Ранее Эрдоган заявил, что Турция намерена взять то, что ей, на взгляд руководства страны, полагается в Средиземном, Эгейском и Черном морях. После этого глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз намерен ускорить разработку санкций в отношении Турции за ее нелегальную буровую деятельность в Восточном Средиземноморье.

В начале июня министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности к военным действиям против Турции для защиты суверенитета страны.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об угрозе начала большой войны в Средиземном море из-за островка Кастелоризо, расположенного в сравнительной близости от курортной Антальи. Остров дает Греции возможность претендовать на морскую зону площадью 40 тыс. кв. км. Турция признает контроль греков лишь над шестью морскими милями территориальных вод вокруг острова.

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