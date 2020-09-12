Россия обратилась с призывом к Apple

Москва призывает IT-корпорацию Apple не предпринимать действий, которые фактически могут превратить компанию в пособника преступлений Киева против свободы слова, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Так Захарова прокомментировала решение СБУ удалить приложения российских СМИ из украинского сегмента магазина AppStore.

Ранее Apple уведомила «Россию сегодня» о требовании Службы безопасности Украины (СБУ) удалить мобильные приложения всех брендов «России сегодня» из украинского сегмента AppStore. Компания также уведомила ВГТРК об изъятии приложений «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести FM», новостного приложения «Вести.ру», а также НТВ из каталога AppStore на территории Украины.

«Призываем администрацию «Эппл» не идти на поводу у украинских властей и не предпринимать действий, которые фактически могут превратить американскую ИТ-корпорацию в пособника преступлений Киева против свободы слова», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой.

«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и НТВ из украинского сегмента магазина App Store, как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ. Этим актом политической цензуры Киев расписался в циничном попрании ключевых демократических принципов обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней, полностью игнорируя свои международные обязательства в области соблюдения свободы слова и выражения мнений», – говорится в комментарии Захаровой.

Она подчеркнула, что «своими антидемократическими действиями киевские власти не только ограничивают право собственных граждан на свободный поиск и доступ к информации, но и в условиях тотальной украинизации лишают многочисленную русскоязычную часть населения страны возможности получать достоверную информацию на родном языке».

Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова указала на деградацию ситуации с правами русскоязычного населения на Украине.