МИД указал на деградацию ситуации с правами русскоязычного населения на Украине

Ситуация по соблюдению прав русскоязычного населения на территории Украины продолжает деградировать, Киев игнорирует рекомендации международных структур, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Можем констатировать, что ситуация в сфере соблюдения прав русскоязычного населения в этой стране продолжает деградировать», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

Дипломат подчеркнула, что международные правозащитные структуры, в том числе Венецианская комиссия Совета Европы, рекомендовали Украине внести изменения в законодательство для обеспечения языковых прав проживающих в стране национальных общин. Однако Киев, по словам Захаровой, проигнорировал эти рекомендации.

Ранее экс-мэр Киева Леонид Черновецкий подал в суд на кабмин Украины, требуя внести на рассмотрение в Верховную раду проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, в рамках которого преподавание на языках национальных меньшинств, в том числе на русском, будет постепенно сокращаться. В соответствии с этим законом с 1 сентября все русскоязычные школы на Украине переходят к преподаванию на украинском языке.

В августе бывший депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычным гражданам Украины пора собирать вещи и уезжать из страны.