Экс-мэр Киева решил отстоять статус русского языка в суде

Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий подал в суд на кабмин Украины, требуя внести на рассмотрение в Верховную раду проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного, сообщает пресс-служба суда.

«В Окружной административный суд города Киева поступил иск, в котором суд просят обязать кабинет министров Украины внести в Верховную раду Украины проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного. Истцом указан Леонид Черновецкий, ответчиком –кабинет министров Украины», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Как уточнили в суде, Черновецкий требует признать противоправной бездеятельность правительства, которая, по мнению истца, заключается в невнесении вышеупомянутого законопроекта на рассмотрение парламента.

Суд рассматривает возможность возбуждения административного дела.

Напомним, русскоязычные школы на Украине с сентября 2020 года переходят на украинский язык обучения.

В августе бывший депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычным гражданам Украины пора собирать вещи и уезжать из страны.