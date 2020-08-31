В Кремле отреагировали присказкой на отказ школ Украины от русского языка

В Кремле выразили сожаление в связи с решением Украины с сентября перевести все русскоязычные школы на украинский язык обучения. Киев решил «отморозить уши назло бабушке», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы можем только выразить сожаление. Каких-то гуманитарных шагов мы не можем предпринять, потому что любые шаги были бы заблокированы украинской стороной, которая в данном случае, наверное, назло бабушке решила отморозить уши. Тут можно только выразить сожаление», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

Напомним, русскоязычные школы на Украине с сентября 2020 года переходят на украинский язык обучения.

Ранее большинство украинцев (69%) выразили мнение, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский язык должен оставаться единственным государственным.

Бывший депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычным гражданам Украины пора собирать вещи и уезжать из страны.