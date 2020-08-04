На Украине призвали русскоговорящих «паковать манатки»

Бывший депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычным гражданам Украины пора собирать вещи и уезжать из страны.

По ее словам, термин «русскоязычное население» является бытовым штампом, а те, кто себя к нему причисляет – нытики и маргиналы.

«Их историческая родина – Московия, я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки – и туда уехали», – заявила скандальный экс-депутат в эфире «4 канала».

Фарион заявила, что раз русскоязычным украинцам «не хватило» 30 лет для «украинизации», то надо дать им еще 10.

«Может, им еще 10 надо, как тот Моисей, что ходил по пустыне, говорят, нефть искал, чтобы они, наконец, осознали?» – передает ее слова ТАСС. При этом Фарион не уточнила, о какой нефти идет речь.

Помимо прочего, националистка обвинила русскоязычных украинцев в «оккупации» Крыма.

«Они (русскоязычные на Украине – прим. ВЗГЛЯД) своим языком нас расстреливают», – заявила она.

Украинская националистка Фарион регулярно выступает с резко антироссийскими заявлениями. Русскоязычных граждан Украины она считает «либо рабами, либо оккупантами» и призывает «бить в челюсть» всем русскоговорящим.

Она также называла москалями говорящих на «мертвом» русском украинцев.

Кроме того, экс-депутат Рады требовала посадить «за решетку» президента страны Владимира Зеленского, который в предвыборный период говорил по-русски. Пожары в Сибири Фарион называла «местью московским дикарям».