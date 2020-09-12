В России провели более 40 млн тестов на коронавирус

Российские специалисты провели уже более 40,2 млн тестов на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 40,2 млн тестов на коронавирус», – говорится в сообщении ведомства, которое приводит ТАСС.

За прошедшие сутки сделано 356 тыс. тестов.

По данным ведомства, под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодня остаются 210280 человек.

Напомним, в субботу стало известно, что за последние сутки в России выявлено 5488 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,05 млн случаев заболевания.

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