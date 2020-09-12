Женщины собрались в центре Минска на «самый громкий марш»

Женщины собрались на площади Свободы в центре Минска, чтобы провести там по призыву оппозиции «самый громкий и массовый женский марш». Организаторы рекомендовали брать с собой «фотографии и плакаты в поддержку всех репрессированных беларусок» и громко кричать их имена, сопровождая шествие «любыми звуковыми эффектами».

На площади собрались уже порядка 200 человек. У некоторых женщин на плечи накинуты бело-красно-белые флаги, передает ТАСС.

Сначала милиция дежурила рядом, лишь предупреждая о незаконности участия в акции и призывая разойтись. У находящихся на площади журналистов проверяли наличие аккредитации.

Однако через некоторое время ОМОН начал задержания на несанкционированном «женском марше», передает РИА «Новости».

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он объяснил, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов.

В сентябре протестная активность ушла из центра Минска во дворы.

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