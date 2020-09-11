Ледовый дворец «Байкал» открылся в Иркутске

В Иркутске открылся центр по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта «Байкал», в церемонии открытия участвовали врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, министр спорта России Олег Матыцин, президент Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник.

Также на церемонии побывали президент региональной Федерации хоккея с мячом и конькобежных видов спорта Владимир Матиенко, мэр Иркутска Руслан Болотов, передает «Ирксиб».

«Сегодня в Иркутской области знаменательное событие, мы открываем Ледовый дворец. Мы находимся в шикарном здании, и это заслуга всех, кто здесь находится. Это любители спорта, ветераны спорта, представители подрядной организации, правительства области, администрации Иркутска, – сказал Игорь Кобзев в приветственном слове. – Это уникальный объект для Сибири и Дальнего Востока. Теперь мы готовы проводить соревнования на самом высоком международном уровне. Я благодарен всем, кто принимал участие в создании этого дворца, и, в первую очередь, президенту России Владимиру Путину».

Министр спорта России отметил, что построенный ледовый дворец рассчитан на множество видов спорта.

«Для меня большая честь в составе такой дружной, представительной команды поздравлять вас с открытием Ледового дворца с удивительно символичным именем «Байкал». Я очень рад, что иркутяне, все россияне получили такой подарок, – сказал Олег Матыцин. – Большое удовольствие было видеть сегодня на льду представителей фигурного катания, конькобежного спорта, керлинга и, конечно, русского хоккея. Это демонстрация нашего единства. Спортивная семья России всегда была единой, мы всегда помогали друг другу и гордились успехами друг друга. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы наши дети получали самые комфортные условия для занятия различными видами спорта».

Игорь Кобзев договорился с президентом России Владимиром Путиным о компенсации 1,5 млрд рублей из федерального бюджета за строительство комплекса. Таким образом софинансирование на возведение спортивного объекта из федеральной казны составит 79%, из региональной – 21%.

Ледовый дворец «Байкал» площадью более 50 тыс. квадратных метров построен в Иркутске к юбилейному чемпионату мира по хоккею с мячом. Планируется, что матчи смогут посещать 6 тыс. зрителей. Спортивный комплекс включает в себя ледовую арену с конькобежными дорожками и дорожками для керлинга. Здесь предусмотрено размещение спортивного и хореографического залов, тренажерных залов, конференц-зала, раздевалок, тренерских и судейских комнат, гостиницы и других административных и вспомогательных помещений.

В пятницу Кобзев также предложил создать рейтинг доверия управляющим компаниям Иркутска.

Некоторые жители города жалуются на бездействие управляющих компаний, разбираться с каждой компанией в режиме ручного управления крайне сложно, передает «Байкал 24».

Игорь Кобзев отметил, что нужно создать систему, которая будет регулировать работу управляющих компаний.

«Нужно сделать так, чтобы им пришлось бороться за свою публичную репутацию», – отметил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Народный рейтинг, привязаный к сайту Госуслуги или существующим в регионе многофункциональным центрам, может стать хорошим инструментом, подчеркнул врио главы региона.

Кроме того, Кобзев 11 сентября разбирался с проблемой водоснабжения гороа Вихоревка.

Жители города пожаловались Игорю Кобзеву на качество питьевой воды. По словам обратившихся, водозабор в городе не работает. Холодное водоснабжение осуществляется из скважин, жесткость воды превышает допустимые нормы.

Врио главы региона отметил, что знает об этой проблеме и поручил проверить качество питьевой воды в Вихоревке. После проверки жителям Вихоревки будет сделан перерасчет платежей за холодное водоснабжение. Игорь Кобзев отметил, что около 74 млн рублей будет выделено из федерального бюджета для строительство станции смягчения воды.

Она будет запущена в эксплуатацию до сентября следующего года. Плохое качество питьевой воды не только в Вихоревке, регион включен в федеральную программу «Чистая вода». В Баяндаевском и Заларинском районах работы по строительству водопроводов завершаются в этом году, а в Вихоревке и Нукутском районе – в будущем году.