Минкомсвязь официально переименовали в Минцифры

Правительство России изменило наименование Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России с Минкомсвязь России на Минцифры России, сообщает пресс-служба правительства.

«За Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России официально закреплено сокращенное название Минцифры. Постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении пресс-службы.

Постановлением также внесены изменения, касающиеся электронной подписи. Согласно этим изменениям, Минцифры устанавливает правила аккредитации удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон (уполномочены осуществлять деятельность по проверке электронных подписей – прим. ВЗГЛЯД.); требования к порядку реализации функций удостоверяющих центров, установленных законом "Об электронной подписи" по согласованию с ФСБ РФ.

Также Минцифры устанавливает по согласованию с ФСБ перечень угроз безопасности, актуальных при идентификации заявителя – физического лица в аккредитованном удостоверяющем центре, выдаче квалифицированного сертификата без его личного присутствия с применением информационных технологий путем предоставления сведений из ЕСИА.

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