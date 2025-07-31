Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.6 комментариев
Путин напомнил о значении вклада СССР в отношения России и Лаоса
Путин заявил о влиянии поддержки СССР на современные отношения России и Лаоса
СССР поддерживал Лаос в борьбе за независимость, что стало основой сегодняшних отношений между двумя странами, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом в Кремле.
Путин подчеркнул: «Хорошо известно, что Советский Союз оказывал содействие в борьбе лаосского народа за независимость, помогал в становлении экономики, вооруженных сил. И все это – очень хорошая историческая база для развития отношений сегодня», передает ТАСС.
Напомним, Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле. Российский лидер назвал Тхонглуна Сисулита близким другом России.