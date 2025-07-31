  • Новость часаПутин назвал президента Лаоса близким другом России
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    Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Большая нефтяная игра продолжается, но уже не по правилам Трампа

    Реализация угроз Трампа в полном объеме представляет собой опасный сценарий. Он действительно может стать болезненным ударом по российской экономике, но только в том случае, если заставит ключевых партнеров Москвы полностью отказаться от ее нефти.

    4 комментария
    Александр Филиппов Александр Филиппов Плещеево озеро показало спонтанный социальный порядок

    За три недели я не видел ни одного пьяного человека. Это-то понятно, трезвый – значит, русский. Но и все прочее было в полном порядке. Это можно было бы объяснить, например, наличием полицейских или дружинников. Но их не было.

    9 комментариев
    31 июля 2025, 15:14 • Новости дня

    Путин напомнил о значении вклада СССР в отношения России и Лаоса

    Путин заявил о влиянии поддержки СССР на современные отношения России и Лаоса

    Tекст: Дарья Григоренко

    СССР поддерживал Лаос в борьбе за независимость, что стало основой сегодняшних отношений между двумя странами, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Лаоса Тхонглуном Сисулитом в Кремле.

    Путин подчеркнул: «Хорошо известно, что Советский Союз оказывал содействие в борьбе лаосского народа за независимость, помогал в становлении экономики, вооруженных сил. И все это – очень хорошая историческая база для развития отношений сегодня», передает ТАСС.

    Напомним, Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле. Российский лидер назвал Тхонглуна Сисулита близким другом России.

    29 июля 2025, 23:01 • Новости дня
    Трамп заявил о симпатии первой леди США к Путину
    Трамп заявил о симпатии первой леди США к Путину
    @ Алексей Никольский/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Первая леди США Меланья Трамп относится к президенту России Владимиру Путину с симпатией, сообщил ее муж, президент США Дональд Трамп.

    «Мы знаем Путина, и он ей нравится», – приводит слова Трампа РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.

    Также Трамп прокомментировал ситуацию на Украине. По его словам, пока неясно, чем закончится конфликт: «Это еще предстоит выяснить. Посмотрим, что будет дальше».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сообщил о запуске десятидневного отсчета для достижения соглашения по прекращению огня на Украине. Трамп заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения назначенного им срока, против России могут быть введены санкции, пошлины и «что-то другое». Ранее Трамп сократил установленный им срок для достижения договоренностей между Россией и США до 10-12 дней.

    Трамп заявил, что его супруга Мелания повлияла на ужесточение позиции Белого дома по поддержке на Украине, но она придерживается нейтральных взглядов на украинский конфликт. СМИ заявляли, что жена Трампа сыграла ключевую роль в решении по Украине.

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    28 июля 2025, 18:01 • Новости дня
    Объявлено о подготовке встречи Путина и Лукашенко

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко в ближайшее время договорится о личной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Она отметила, что президенты всегда находят, что обсудить, как в двусторонних отношениях, так и по международной повестке, передает ТАСС. По словам Эйсмонт, накануне стороны не стали обсуждать программные вопросы по телефону.

    «Есть темы, которые вообще по телефону лучше не обсуждать. Президенты договорятся в ближайшее время о встрече и все наиважнейшие и серьезные вопросы обсудят с глазу на глаз», – подчеркнула представитель белорусского лидера.

    Ранее Лукашенко сообщил о телефонном разговоре с Путиным.

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    31 июля 2025, 13:33 • Видео
    Макрон стал худшим

    Президент Франции Эммануэль Макрон имеет самый низкий рейтинг одобрения за всю историю социологических исследований в стране, утверждают французские социологи. Судя по всему, французов допекло решение правительства сэкономить на них, но не на Украине.

    Комментарии (0)
    28 июля 2025, 18:57 • Новости дня
    Путин с Нетаньяху обсудили Иран и Сирию

    Путин провел телефонные переговоры с премьером Израиля Нетаньяху

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху подчеркнул важность мирного решения конфликтов и единства Сирии.

    О деталях переговоров между Путиным и Нетаньяху сообщил Кремль в Telegram-канале. В ходе беседы стороны обсудили напряженную ситуацию на Ближнем Востоке и подтвердили приверженность исключительно мирному разрешению кризисов.

    Особое внимание российская сторона уделила необходимости поддерживать единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии. Путин подчеркнул значимость укрепления внутриполитической стабильности в Сирии при обеспечении прав всех этноконфессиональных групп.

    В свете обострения ирано-израильских отношений была обозначена готовность России содействовать поиску переговорных решений по иранской ядерной программе. Лидеры договорились поддерживать дальнейший диалог по актуальным вопросам международной и двусторонней повестки.

    Предыдущий телефонный разговор между Путиным и Нетаньяху состоялся в мае. В ходе беседы они отметили 80-летие Великой Победы и подчеркнули важность борьбы с фальсификацией истории Второй мировой войны.

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    30 июля 2025, 14:36 • Новости дня
    Путин назвал патриотизм основой успеха СВО и государства
    Путин назвал патриотизм основой успеха СВО и государства
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Патриотический настрой граждан является ключевым фактором как для продвижения в ходе спецоперации на Украине, так и для развития российской государственности, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин заявил о принципиальной важности патриотизма для достижения успеха в специальной военной операции и укрепления российской государственности, передает ТАСС.

    На встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым глава государства отметил, что патриотический настрой россиян сегодня играет исключительную роль.

    «Это очень важно. Это, может быть, самое главное для нашего успешного продвижения не только в рамках СВО, но и вообще по всем направлениям – по направлениям развития, укрепления российской государственности», – подчеркнул Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым.

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    29 июля 2025, 14:06 • Новости дня
    Путин призвал банки не навязывать скрытые платежи по ипотеке
    Путин призвал банки не навязывать скрытые платежи по ипотеке
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Сбербанка Германом Грефом отметил, что банки не должны осложнять получение ипотеки для граждан, вводя дополнительные, малоизвестные клиентам расходы.

    Путин обратил внимание на то, что уровень выдачи ипотечных кредитов снижается, причем одной из причин становится слишком жесткое регулирование в отрасли, передает ТАСС.

    «Главное, чтобы сами банки при выдаче ипотеки не усугубляли бы ситуацию, не вводили бы дополнительных малоизвестных для граждан элементов, связанных с дополнительными тратами», – заявил президент.

    Греф в ходе беседы сообщил, что банки считают ипотечное кредитование проблемным направлением из-за текущей политики регулирования. По его словам, ипотека сейчас зачастую становится бездоходной или даже убыточной для банков, однако кредитные организации продолжают работать с этим продуктом, чтобы поддерживать строительную отрасль и не допускать падения объемов строительства жилья.

    В предыдущий раз Путин и Греф встречались в сентябре 2024 года. Тогда Путин сообщил о росте частных инвестиций в России.

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    30 июля 2025, 15:43 • Новости дня
    Кремль анонсировал встречу Путина с президентом Лаоса

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в четверг встретится с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом, который прибыл в Россию с официальным визитом.

    Основными темами переговоров станут вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия между Россией и Лаосом, сообщил Кремль в Telegram-канале. Также стороны планируют обменяться мнениями по ключевым аспектам региональной и мировой повестки.

    По итогам встречи намечено подписание ряда двусторонних документов.

    В предыдущий раз Сисулит посетил Россию в мае 2024 года.

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    31 июля 2025, 14:56 • Новости дня
    Путин пошутил по поводу предложения Лаоса подарить России слонов
    Путин пошутил по поводу предложения Лаоса подарить России слонов
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время переговоров с лаосским лидером Тхонглуном Сисулитом президент России Владимир Путин с юмором отреагировал на идею подарить России слонов.

    В ходе беседы Сисулит выразил желание сделать России такой необычный подарок в честь 65-летия установления дипломатических отношений между странами, передает ТАСС. Путин ответил на это с улыбкой: «В хозяйстве пригодятся, спасибо!».

    Напомним, Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.

    Российский лидер назвал президента Лаоса близким другом России.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Сисулит после переговоров сделают заявление для прессы.

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    28 июля 2025, 22:45 • Новости дня
    Израиль заявил об обсуждении Путиным и Нетаньяху иранского вопроса

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонную беседу с президентом России Владимиром Путиным, обсудив иранскую тематику, сообщила канцелярия Нетаньяху.

    «Разговор двух лидеров касался иранского вопроса», –приводит ТАСС текст сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль сообщил, что в ходе беседы стороны обсудили напряженную ситуацию на Ближнем Востоке. Путин во время телефонного разговора подчеркнул важность сохранения единства Сирии. Предыдущий телефонный разговор между Путиным и Нетаньяху прошел в мае.

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    31 июля 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин назвал президента Лаоса близким другом России
    Путин назвал президента Лаоса близким другом России
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал президента Лаоса Тхонглуна Сисулита близким другом России.

    Глава российского государства отметил, что Сисулит хорошо знаком с Россией и учился в петербургском педагогическом институте имени Герцена, передает РИА «Новости».

    «Вы прекрасно знаете нашу страну, и мы вас хорошо знаем, считаем вас близким другом России. Вы часто бывали в России, более того, как известно, вы закончили Петербургский институт, педагогический, имени Герцена», – заявил Путин на встрече.

    В ходе переговоров Путин сообщил, что экономические отношения между Россией и Лаосом продолжают развиваться: за прошлый год товарооборот вырос на 66%, а за первые пять месяцев текущего года рост составил почти 20%, передает ТАСС. Российский президент подчеркнул, что двусторонняя торговля демонстрирует устойчивый позитивный тренд.

    Путин также пригласил премьер-министра Лаоса Сонсая Сипхандона посетить Россию с визитом в сентябре для участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Приглашение было озвучено в ходе переговоров с президентом Лаоса в Кремле.

    Напомним, Путин в четверг принял президента Лаоса в Кремле.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что Путин и Сисулит после переговоров сделают заявление для прессы.

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    29 июля 2025, 12:53 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с Грефом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин во вторник планирует провести встречу с председателем правления Сбербанка Германом Грефом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Президент работает в Кремле, на вторник не планируется крупных публичных мероприятий, сказал Песков, передает ТАСС.

    Встреча с Грефом пройдет в открытом формате. На подобных встречах Греф рассказывает о результатах работы Сбербанка за определенный период.

    Другие же мероприятия у президента будут непубличными.

    На прошлой встрече с Грефом Путин отмечал, что россияне понимают надежность инвестиций внутри страны. Встреча прошла в сентябре 2024 года.

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    29 июля 2025, 14:23 • Новости дня
    Путин отметил вклад Грефа и Сбера в развитие ИИ и инноваций

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность Герману Грефу и его команде за эффективное внедрение перспективных технологий в работе Сбера.

    В ходе встречи в Кремле Путин заслушал доклад Грефа о развитии искусственного интеллекта и внедрении системы «оплата лицом» в Сбере, передает ТАСС.

    «Герман Оскарович, вы и те люди, которых вы вокруг себя собрали, вовремя увидели и вовремя видите основные перспективные направления, причем ключевые, сквозные, вовремя их подхватываете и вкладываете необходимые ресурсы», – сказал президент.

    Глава государства отметил, что благодаря работе Сбера Россия смогла не только не отставать от конкурентов, но и иногда опережать их, несмотря на сложные времена последних лет. Путин поблагодарил Грефа за вклад в развитие отечественных технологических решений.

    Путин также заявил, что динамичное развитие Сбера обеспечивает стабильность и надежность российской банковской системы.

    «То, что Сбер развивается такими темпами, гарантирует стабильность и надежность всей нашей финансовой банковской системы. Это очень важно», – сказал он.

    Ранее на встрече с главой Сбера Путин призвал банки не навязывать скрытые платежи по ипотеке.

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    30 июля 2025, 13:59 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с главой КЧР Темрезовым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в среду намерен встретиться с руководителем Карачаево-Черкесской Республики Рашидом Темрезовым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Встреча с Темрезовым пройдет в открытом формате, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Все же другие встречи у президента планируется провести в непубличном формате.

    В предыдущий раз Путин встречался с Темрезовым в феврале 2024 года.

    Несколькими днями ранее Путин провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

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    30 июля 2025, 14:07 • Новости дня
    Песков: Ведется подготовка беседы Путина с королем Малайзии

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин намерен встретиться с королем Малайзии Султаном Ибрагимом, ведется соответствующая подготовка, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Контакты Путина и Султана Ибрагима готовятся, заявил Песков, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что Москва придает большое значение двусторонним отношениям с Малайзией, тем для разговоров будет много.

    Ранее в июле администрация королевского двора Малайзии заявила, что король Султан Ибрагим посетит Россию с государственным визитом в августе.

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    30 июля 2025, 14:51 • Новости дня
    Путин отметил бойцов 34-й отдельной мотострелковой бригады

    Tекст: Ольга Иванова

    Бойцы 34-й отдельной мотострелковой бригады, базирующейся в Карачаево-Черкесии, удостоены почетного звания «гвардейская» за участие в спецоперации на Украине.

    Президент России Владимир Путин отметил бойцов 34-й отдельной мотострелковой бригады, задействованной в спецоперации на Украине, передает РИА «Новости».

    В среду глава государства провел встречу с руководителем Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, который выразил благодарность за присвоение бригаде почетного наименования «гвардейская».

    Темрезов подчеркнул, что около 70% мобилизованных из региона проходят службу именно в 34-й мотострелковой бригаде. В ходе беседы Путин сказал: «Хорошо воюют ребята».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин присвоил новый статус 52-й артиллерийской бригаде Воздушно-десантных войск.

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    30 июля 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин призвал устранить вторую смену в школах Карачаево-Черкесии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил главе Карачаево-Черкесии Рашиду Темрезову активнее добиваться решения проблемы второй смены в школах.

    «Настойчиво надо работать», – подчеркнул Путин в ответ на доклад Темрезова о предпринимаемых мерах по ликвидации «двухсменки», передает ТАСС.

    Глава государства также акцентировал внимание на нехватке мест в детских садах региона. Глава государства отметил, что необходимо увеличивать количество дошкольных учреждений.

    В среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с главой КЧР Темрезовым.

    В минувший понедельник президент России во время рабочей встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым отметил, что современные школы региона сейчас находятся на совершенно ином уровне.

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