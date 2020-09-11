Эксперт НОМ опроверг сообщения о нарушениях на избирательных участках в Краснодаре

Сообщения о недопуске наблюдателей на избирательный участок в Краснодаре не соответствуют действительности, заявил Эксперт Независимого общественного мониторинга (НОМ), профессор, доктор педагогических наук Михаил Полянский.

В Краснодаре в пятницу наблюдателей от всех партий якобы отказывались пускать на избирательный участок 6030, сообщает проект «Карта нарушений на выборах».

Наблюдателей отказывались впускать вплоть до 8.00, аргументируя это тем, что участок работает с 8.00, говорится на сайте проекта.

Полянский сообщил, что лично инспектировал краснодарские избирательные участки.

«В настоящее время я нахожусь в Краснодарском крае и мониторю избирательные кампании по выборам губернатора и муниципальным выборам. Посещаю избирательные участки, контактирую с наблюдателями от разных партий, от общественной палаты края. С сожалением отмечу, что в социальных сетях периодически появляются провокационные сообщения о якобы зафиксированных нарушениях: препятствиях для наблюдателей, некачественных списках, «каруселях», – сообщил Полянский.

Эксперт НОМ посетил часть участков самостоятельно, и связался с общественными наблюдателями на других участках.

«Ни одно из сообщений о нарушениях, которые я увидел в сети, не подтвердилось. По некоторым проверка еще идет. Характерно, что большинство сообщений о псевдонарушениях исходит от КПРФ и размещается на ресурсах «Голоса». Создается впечатление, что «Голос» получил подряд от КПРФ и усиленно отрабатывает договорные обязательства, не думая ни о правде, ни о чести и совести», – заключил Полянский.