В Бейруте нашли 143 контейнера взрывчатого вещества

В порту Бейрута с 4 августа инженерные и ремонтные подразделения армии Ливана обнаружили 143 контейнера со взрывоопасными веществами, доложил президенту Ливана Мишелю Ауну командующий инженерными войсками Рувейж Хури.

В пятницу президент Аун возглавил собрание с командующим армией и офицерами, ответственными за восстановительные работы в порту Бейрута.

«Обнаружены контейнеры со взрывоопасными веществами, которые находились в порту более 15 лет. Всего обнаружено 143 контейнера со взрывоопасными веществами», – цитирует Хури пресс-служба президента, передает РИА «Новости».

Командующий инженерными войсками также доложил, что обнаруженные несколько дней назад более четырех тонн селитры в районе порта были уничтожены.

Напомним, в результате взрыва, который произошел 4 августа в порту Бейрута, погибли свыше 170 человек, более шести тысяч пострадали. Бейрут признан районом бедствия. Причиной взрыва стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута.

В начале сентября на въезде в порт Бейрута инженерное подразделение армии Ливана обнаружило склады, где находилось более четырех тонн нитрата аммония.