В Кремле оценили шансы на восстановление диалога Москвы и Лондона

Диалог Москвы и Лондона по всем направлениям заморожен, возможность его восстановления на данный момент минимальна, хотя потребность в этом высока, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков заявил, отвечая на вопрос, намерена ли Россия заключать какие-либо крупные соглашения с Великобританией после ее выхода из Евросоюза (ЕС), что «сейчас, когда Великобритания изменила свою правосубъектность по многим аспектам договорно-правовой базы, ее предстоит выстраивать заново», передает РИА «Новости».

«Пока можно только констатировать, что диалог российско-британский практически по всем направлениям находится в замороженном состоянии, что, конечно, противоречит абсолютной логике, которая диктует необходимость тесного диалога, чтобы нам уже на двусторонней основе договорно-правовую базу начать выстраивать. Пока такая возможность минимальна, но потребность весьма актуальна и настоятельна», – добавил он.

По словам пресс-секретаря главы государства, для реанимации диалога в самых различных областях должна быть подтверждена политическая воля с обеих сторон.

«Диалог был свернут не по нашей воле, не по нашей инициативе», – добавил пресс-секретарь российского президента.

Ранее комитет британского парламента призвал усиливать давление на Россию, а глава британского правительства Борис Джонсон собрался пересмотреть законы о госизмене, гостайне и шпионаже из-за Москвы.

Напомним, комитет британского парламента заявил, что не нашел свидетельств того, что Россия пыталась оказать влияние на исход референдума о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС (Brexit). Вместе с тем он призвал усиливать давление на Россию.

При этом комитет выступил с утверждением, что Россия якобы пыталась оказать влияние на референдум 2014 года о независимости Шотландии.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в письменном заявлении в парламент утверждает, что Россия якобы «почти наверняка» пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года.

В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал Лондону учитывать опыт безрезультативного расследования «вмешательства России» в президентские выборы в США 2016 года.