Лидер «Трезвой России» объяснил, почему нужно запретить продажу алкоголя вне спецмагазинов на Дальнем Востоке

В регионах на востоке страны преобладают негативные факторы, связанные с потреблением алкоголя, поэтому решено именно там в первую очередь пробовать реализовать продажу алкогольной продукции в специализированных магазинах, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель Федерального проекта «Трезвая Россия», член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев.

Хамзаев предложил продавать алкогольную продукцию в пяти регионах страны только в специализированных магазинах, а их месторасположение вынести за пределы населенных пунктов. Инициативу планируется опробовать на Магаданской и Сахалинской областях, в Ненецком и Чукотском автономных округах и в Приморском крае.

«Мы ежегодно проводим рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации. Соответственно, выявляем наиболее проблемные регионы. Причем не просто те, где алкоголь употребляют больше, чем в других, но еще и обращаем внимание на смертность, преступность и так далее. Все эти негативные факторы в совокупности преобладают в тех регионах, которые мы перечислили – именно они из 85 регионов страны находятся на 80-х местах», – говорит Хамзаев.

Он объясняет, что в число негативных факторов входят количество ДТП, травматизм, бытовые конфликты, наличие слабого регионального законодательства, общая численность выпитого алкоголя, а также преступность, смертность, пищевые отравления из-за употребления алкоголя.

«То есть мы предлагаем взять наиболее проблемные регионы в качестве пилотных. Для них это будет адресная и качественная помощь, а мы сможем апробировать саму инициативу и дальше успешно ее реализовывать и в других регионах страны. Что касается последствий, которые могут возникнуть, то хуже, чем сейчас, вряд ли можно что-то придумать с точки зрения коррупции или незаконной продажи алкоголя», – уверен Хамзаев.

По его словам, данная инициатива сужает очаг проблемы и делает ее более локализованной, что, соответственно, позволяет уже работать более адресно.

Ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что за последние 10 лет в России существенно сократилось потребление алкоголя населением. Также сообщалось, что регионом с самым высоким уровнем алкоголизма в 2019 году оказалась Чукотка.