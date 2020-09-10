Минздрав заявил о сокращении потребления алкоголя в России

В России за последние 10 лет существенно сократилось потребление алкоголя населением, на данный момент оно составляет 9,16 литра на человека в год, заявил замминистра здравоохранения Олег Салагай.

«Те меры, которые были приняты в последние годы, начиная с утверждения соответствующей антиалкогольной концепции, принятия комплексного законодательства, позволили сократить потребление алкоголя в нашей стране до 9,16 литра, по последним данным», – цитирует замминистра РИА «Новости».

По его словам, снижение потребления стремится к 8 литрам на душу населения.

Напомним, к 2021 году в России должна быть утверждена концепция сокращения потребления алкоголя до 2030. Ее разрабатывают Минздрав, Роспотребнадзор и Минпросвещения совместно с региональными властями.