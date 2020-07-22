Назван российский регион с самым высоким уровнем алкоголизма в 2019 году

Регионом с самым высоким уровнем алкоголизма в 2019 году стала Чукотка, сообщили в Минздраве.

Под алкоголизмом имеются в виду психические и поведенческие расстройства, связанные с употреблением алкоголя, включая синдром зависимости от алкоголя. На Чукотке зафиксировали 275,9 новых случая диагностики таких расстройств на 100 тыс. населения.

На втором месте оказался Ненецкий АО (141,5 случая), на третьем – Пензенская область (123,5 случаев). Далее следуют Сахалинская (116,6) и Магаданская (116,1) области, передает RT.

Меньше всего новых случаев алкоголизма зафиксировали в Ингушетии (0,4), Чечне (2,1), Дагестане (10,1), Краснодарском крае (13) и Санкт-Петербурге (13,7).

В целом за прошлый год в стране общее количество пациентов, впервые вставших на учет с такими проблемами составило 70,9 тыс. человек, что на 5 тыс. меньше показателя 2018 года.

Напомним, в декабре были названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у жителей.