Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у жителей

Лидерами рейтинга по отсутствию вредных привычек у населения стали республики Северного Кавказа, в аутсайдерах оказались регионы Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока, а последнюю строчку занимает Ямало-Ненецкий автономный округ.

К основным и самым губительным вредным привычкам относятся алкоголизм, курение табака и наркомания. Накопительный вред от них выливается в негативные социальные и экономические последствия для всей страны.

Эксперты РИА «Новости» подготовили рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек, в основе которого шесть показателей распространения основных вредных привычек среди населения. При расчете рейтинга учитывались потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, в 2018 году. По каждому показателю рассчитывался частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Итоговый рейтинговый балл определялся на основе частных баллов. Более высокий итоговый рейтинговый балл региона говорит о меньшей распространенности вредных привычек.

Первая пятерка рейтинга по сравнению с 2018 годом не изменилась. Первое место сохранила за собой Чеченская республика, следом за ней – Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия – Алания. В этих регионах, согласно статистическим данным, вредные привычки распространены не широко. Это можно объяснить в первую очередь традициями, историей и религией и в меньшей степени экономическими факторами. Для северокавказских республик характерны низкие уровни потребления табачных изделий и алкогольной продукции, о чем свидетельствуют высокие позиции регионов по этим показателям. Но по тем показателям, которые связаны с наркотиками, регионы из лидирующей группы находятся в середине списка, за исключением Чечни, которая входит в первую десятку.

Кроме северокавказских республик, в лидирующую десятку входят Волгоградская, Тамбовская области, Ставропольский край, Татарстан и Саратовская область. В каждом регионе своя специфика распространенности вредных привычек, но, согласно статистическим данным, во всех перечисленных регионах сравнительно невысокое потребление табака и алкоголя. Что касается показателей смертности и преступности, то большинство из этих регионов находятся в верхней половине списка.

Состав замыкающей рейтинг группы остался прежним, по сравнению с результатами 2018 года изменились только места регионов. Больше всего вредных привычек у жителей в Ямало-Ненецком автономном округе, который по результатам исследования занял последнюю строчку рейтинга. Выше него расположились Камчатский край, Магаданская область, Бурятия, Еврейская автономная и Сахалинская области. Для этих регионов объединяющим фактором является география, точнее, их расположение в суровых климатических зонах. Но если рассматривать каждый показатель в отдельности, то проблемы у них разные.

Самый высокий в стране объем потребления табачных изделий на одного взрослого жителя приходится на Камчатский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Еврейскую автономную область. В Магаданской и Сахалинской областях самой серьезной проблемой является алкоголь. В Бурятии потребление алкоголя и табака не очень высокое (по этим показателям регион находится в середине списка), но показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного и наркотического опьянения одни из самых высоких в стране.

Что касается двух столиц, то их позиции в рейтинге распространения вредных привычек немного улучшились по сравнению с прошлым годом. Москва занимает 53-ю строчку, что на четыре места выше, чем годом ранее, Санкт-Петербург поднялся на 70-е место – на шесть строчек лучше прошлогоднего результата. Для обоих городов самой большой проблемой остается наркомания. Петербург по этой группе показателей занимает последнее место среди всех российских регионов, что отчасти можно объяснить географическим расположением города. Также для Москвы острой проблемой является табакокурение, которое, судя по увеличивающимся расходам населения на сигареты, только усугубляется. С другой стороны, в обоих городах прослеживается тенденция к сокращению потребления алкоголя, что ведет к снижению преступности в состоянии опьянения и показателя смертности от алкогольных отравлений.

Если говорить об общих тенденциях по стране, то более молодое поколение стало курить меньше. Вслед за сокращением доли курящего населения снижаются и расходы на табачные изделия. По итогам 2018 года в 47 российских регионах траты на табак сократились, еще в четырех не изменились. Наилучшую динамику по данному критерию показали Тульская и Амурская области.

С потреблением алкоголя ситуация сложнее. Несмотря на антиалкогольную кампанию, объем продаж алкогольной продукции в пересчете на чистый спирт за 2019 год составил 7,3 литра на взрослого человека, что немного ниже прошлогоднего значения в 7,6 литра, но в отдельных регионах наблюдается его двукратное превышение. При этом в 40 регионах данный показатель равен или ниже общероссийского уровня. Лучшую динамику по снижению потребления алкоголя показали Адыгея и Татарстан.

Эксперты резюмируют, что проблема распространенности вредных привычек среди российского населения чрезвычайно остра и требует комплексного подхода к ее решению.

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