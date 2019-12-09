Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у жителей

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Саудовская Аравия неспроста уступает России лидерство по нефти

Новая сделка ОПЕК выгодна России и рублюФото: Nick Oxford/Reuters
Очередное заседание ОПЕК+ закончилось радостными новостями для нефтяных котировок и российского рубля. Экспортеры нефти решили снова сократить объем добычи в первом квартале 2020 года. Но удивила всех Саудовская Аравия, которая добровольно решила добывать меньше, чем того требует сделка. Саудиты с легкостью уступили России лидерство в добыче. Почему королевство так старается? Подробности...
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Антироссийские митинги в Минске выгодны Лукашенко

Украинские радикалы прибыли поделиться опытом с белорусскими оппозиционерамиФото: Serg Glovny/ZUMA Wire/ТАСС
Очередные переговоры Путина и Лукашенко в Сочи об экономической интеграции в Союзном государстве прошли на фоне русофобского митинга в Минске. В отличие от других акций белорусской оппозиции, протестующие два дня подряд свободно ходят по городу под лозунгами «Ты беги, москаль проклятый, с белорусской нашей хаты». По мнению экспертов, в акциях националистов у белорусских властей есть прямая заинтересованность. Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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«Анти-Грета» из Швеции покоряет Россию

Изабелла Нильссон Ярванди, новая героиня Рунета, о которой пишут все, кто раньше писал о ТунбергФото: Palaestra Media/youtube.com
В российском сегменте интернета взошла новая «звезда». СМИ и блогеры наперебой пишут об Изабелле Нильссон Ярванди − «красивой и бесстрашной» 16-летней девушке из Швеции, которая бросила вызов феминисткам, глобалистам и либеральным политикам со стороны «традиционных ценностей». Ее уже успели прозвать «анти-Гретой» − в пику Грете Тунберг, но примечательна Ярванди совсем другим. Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Украинская власть ненавидит и копирует Россию

Глеб Простаков, журналист
Непростая российская «регуляторная гильотина» предполагает анализ тысяч законов на предмет выявления устаревших норм. На Украине эта же благородная инициатива приобрела вид кавалерийских наскоков на молоко, трудовые книжки и радиоточки. Подробности...

Как портовые гопники стали иконой революции

Владимир Можегов, публицист
В этот день – 8 декабря 1980 года – был убит Джон Леннон. Но эпидемия «Битлз» на это не закончилась. Как и любая эпидемия, она была очень недолгой — три с половиной года. И полной странностей и загадок. Подробности...
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Зеленский везет в Париж свою формулу

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Задача Зеленского – достичь прекращения активных боевых действий (развод войск, обмен пленными, частичное восстановление экономических связей), но не допустить выполнения Минских соглашений и прекращения западных санкций против России. Подробности...
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              Названы регионы-лидеры по отсутствию вредных привычек у жителей

              9 декабря 2019, 08:18

              Текст: Антон Антонов

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              Лидерами рейтинга по отсутствию вредных привычек у населения стали республики Северного Кавказа, в аутсайдерах оказались регионы Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока, а последнюю строчку занимает Ямало-Ненецкий автономный округ.

              К основным и самым губительным вредным привычкам относятся алкоголизм, курение табака и наркомания. Накопительный вред от них выливается в негативные социальные и экономические последствия для всей страны.

              Эксперты РИА «Новости» подготовили рейтинг российских регионов по отсутствию вредных привычек, в основе которого шесть показателей распространения основных вредных привычек среди населения. При расчете рейтинга учитывались потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, в 2018 году. По каждому показателю рассчитывался частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Итоговый рейтинговый балл определялся на основе частных баллов. Более высокий итоговый рейтинговый балл региона говорит о меньшей распространенности вредных привычек.

              Первая пятерка рейтинга по сравнению с 2018 годом не изменилась. Первое место сохранила за собой Чеченская республика, следом за ней – Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия – Алания. В этих регионах, согласно статистическим данным, вредные привычки распространены не широко. Это можно объяснить в первую очередь традициями, историей и религией и в меньшей степени экономическими факторами. Для северокавказских республик характерны низкие уровни потребления табачных изделий и алкогольной продукции, о чем свидетельствуют высокие позиции регионов по этим показателям. Но по тем показателям, которые связаны с наркотиками, регионы из лидирующей группы находятся в середине списка, за исключением Чечни, которая входит в первую десятку.

              Кроме северокавказских республик, в лидирующую десятку входят Волгоградская, Тамбовская области, Ставропольский край, Татарстан и Саратовская область. В каждом регионе своя специфика распространенности вредных привычек, но, согласно статистическим данным, во всех перечисленных регионах сравнительно невысокое потребление табака и алкоголя. Что касается показателей смертности и преступности, то большинство из этих регионов находятся в верхней половине списка.

              Состав замыкающей рейтинг группы остался прежним, по сравнению с результатами 2018 года изменились только места регионов. Больше всего вредных привычек у жителей в Ямало-Ненецком автономном округе, который по результатам исследования занял последнюю строчку рейтинга. Выше него расположились Камчатский край, Магаданская область, Бурятия, Еврейская автономная и Сахалинская области. Для этих регионов объединяющим фактором является география, точнее, их расположение в суровых климатических зонах. Но если рассматривать каждый показатель в отдельности, то проблемы у них разные.

              Самый высокий в стране объем потребления табачных изделий на одного взрослого жителя приходится на Камчатский край, Ямало-Ненецкий автономный округ и Еврейскую автономную область. В Магаданской и Сахалинской областях самой серьезной проблемой является алкоголь. В Бурятии потребление алкоголя и табака не очень высокое (по этим показателям регион находится в середине списка), но показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного и наркотического опьянения одни из самых высоких в стране.

              Что касается двух столиц, то их позиции в рейтинге распространения вредных привычек немного улучшились по сравнению с прошлым годом. Москва занимает 53-ю строчку, что на четыре места выше, чем годом ранее, Санкт-Петербург поднялся на 70-е место – на шесть строчек лучше прошлогоднего результата. Для обоих городов самой большой проблемой остается наркомания. Петербург по этой группе показателей занимает последнее место среди всех российских регионов, что отчасти можно объяснить географическим расположением города. Также для Москвы острой проблемой является табакокурение, которое, судя по увеличивающимся расходам населения на сигареты, только усугубляется. С другой стороны, в обоих городах прослеживается тенденция к сокращению потребления алкоголя, что ведет к снижению преступности в состоянии опьянения и показателя смертности от алкогольных отравлений.

              Если говорить об общих тенденциях по стране, то более молодое поколение стало курить меньше. Вслед за сокращением доли курящего населения снижаются и расходы на табачные изделия. По итогам 2018 года в 47 российских регионах траты на табак сократились, еще в четырех не изменились. Наилучшую динамику по данному критерию показали Тульская и Амурская области.

              С потреблением алкоголя ситуация сложнее. Несмотря на антиалкогольную кампанию, объем продаж алкогольной продукции в пересчете на чистый спирт за 2019 год составил 7,3 литра на взрослого человека, что немного ниже прошлогоднего значения в 7,6 литра, но в отдельных регионах наблюдается его двукратное превышение. При этом в 40 регионах данный показатель равен или ниже общероссийского уровня. Лучшую динамику по снижению потребления алкоголя показали Адыгея и Татарстан.

              Эксперты резюмируют, что проблема распространенности вредных привычек среди российского населения чрезвычайно остра и требует комплексного подхода к ее решению.

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