Женщины под видом сотрудниц ПФР похитили у блокадницы 1 млн рублей

Полиция разыскивает двух женщин, подозреваемых в краже денег у блокадницы в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД России по региону.

Заявление от пенсионерки 1932 года рождения о том, что у нее похитили крупную сумму денег, поступило в полицию Выборгского района Петербурга 10 сентября.

«8 сентября около 15.00 две неизвестные женщины, позвонив в звонок входной двери и представившись сотрудницами пенсионного фонда, вошли в квартиру пенсионерки, расположенную в одном из домов по улице Жени Егоровой, где, воспользовавшись ухудшением ее самочувствия, совершили хищение 1 миллиона рублей», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

«Сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленниц», – отмечается в сообщении.

Напомним, в июле 2019 года Петербургский горсуд приговорил фигурантов дела об убийстве блокадницы, старейшей сотрудницы Мариинского театра, Галину Гусейнову и Размика Акобяна к 15 и 7 годам колонии соответственно.