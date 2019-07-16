Приговорены убийцы старейшей сотрудницы Мариинского театра

Петербургский горсуд приговорил фигурантов дела об убийстве блокадницы, старейшей сотрудницы Мариинского театра, Галину Гусейнову и Размика Акобяна к 15 и 7 годам колонии соответственно, сообщили в суде.

«Суд назначил наказание: Гусейновой в виде лишения свободы сроком на 15 лет в исправительной колонии общего режима. Акобяну в виде лишения свободы сроком на семь лет в исправительной колонии строгого режима», – передает РИА «Новости» сообщение суда.

По данным следствия, Галина Гусейнова работала в благотворительной организации и патронировала одинокую блокадницу, ветерана Великой Отечественной войны Нину Мацины. Она знала, что у женщины имеются сбережения и ценные вещи.

Осенью 2017 года Гусейнова создала преступную группу и разработала план преступления. В качестве соучастников выступили Сенник Нароян и Размик Акобян. 20 ноября 2017 года Гусейнова проникла в квартиру блокадницы, после чего впустила в нее Нарояна, в то время как Акобян следил за происходящим снаружи.



Гусейнова и Нароян жестоко избили потерпевшую и похитили из квартиры банковскую карту, фотокарточку с автографом в рамке, а также не менее 130 тыс. рублей, после чего задушили женщину и скрылись.

Напомним, 20 декабря 2017 года суд вынес постановление о возвращении без рассмотрения ходатайства об аресте Гусейновой, так как она потеряла сознание во время судебного заседания и была госпитализирована.

Двое других подозреваемых в убийстве блокадницы – граждане Армении Размик Акобян и Сеник Нароян – были заключены под стражу до 12 февраля.