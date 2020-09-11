Штаб Байдена попросил денег у российского журналиста

Журналист РИА «Новости» получил от штаба кандидата в президенты США Джо Байдена электронное письмо с просьбой деньгами поддержать демократа.

Корреспондент, будучи в России, с местного IP-адреса зарегистрировался на официальном сайте кампании Байдена, чтобы отслеживать сообщения о ее ходе и предстоящих встречах с избирателями, передает РИА «Новости».

Через некоторое время ему пришло послание с предложением перевести в поддержку президентской кампании 15, 25, 50, 100, 250, 500 или 1 тыс. долларов.

Выяснилось, что существует и опция перечислить столько денег, сколько человек посчитает нужным.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай «планируют вмешаться» в выборы президента страны, а Совет национальной безопасности (СНБ) США при Белом доме выступил с утверждением, что Россия якобы предпринимает попытки «посеять раздор и хаос» в стране.