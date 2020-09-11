В Польше испугались воссоздания Российской империи

Польша может столкнуться на своих восточных границах с «новой формой Российской империи», заявил профессор Академии военного искусства Петр Грохмальский.

Вероятность такого развития событий Грохмальский увязал с интеграцией России и Белоруссии, передает РИА «Новости».

«Именно Белоруссия является ключевой с точки зрения европейской безопасности. Если русские полностью включат эту страну в свою систему, мы столкнемся с новым видом Российской империи на нашей границе», – считает Грохмальский.

По мнению эксперта, после распада СССР главным элементом для стабильности на постсоветском пространстве стало создание суверенных государств. Но для России, по словам профессора, якобы характерна «гигантская последовательная экспансия».

Кроме того, Грохмальский назвал Калининград «важным элементом российского политического видения». Польша и Прибалтика, которые граничат с российским регионом, по его мнению, находятся во все большей опасности.

Напомним, в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что разговоры о «поглощении» Россией Белоруссии после визита в Москву лидера республики Александра Лукашенко являются «абсурдной чушью».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД