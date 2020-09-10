Расследованием пожара в Бейруте занялась военная разведка

Расследованием пожара в порту Бейрута займется военная и армейская разведка Ливана, генпрокурор Кассационного суда страны Гассан Овейдат наделил ведомство соответствующими полномочиями.

«Мы решаем передать поручения всем службам безопасности, службе гражданской обороны, пожарной службе Бейрута от военной полиции и разведки для проведения необходимого расследования для выяснения причин внезапно возникшего сегодня пожара в порту Бейрута, чтобы как можно быстрее проинформировать нас о результатах расследования в связи с серьезностью ситуации с точки зрения безопасности граждан и общественного порядка», – цитирует генпрокурора РИА «Новости».

Между тем возгорание на территории порта только усилилось. Полиция просит журналистов, работающих на месте, отойти на безопасное расстояние.

On top of everything, wind today is eastward sending plumes of smoke full of pollutants into the city. #beirut pic.twitter.com/njX6ASu7ci — Tamara Qiblawi (@tamaraqiblawi) September 10, 2020

На данный момент горят склады с маслом и покрышками, дым распространился на половину Бейрута. По данным ливанского Красного креста, погибших и пострадавших нет.

Губернатор города Марван Абуд сообщил, что причина пожара пока не установлена.

Руководитель службы гражданской обороны Ливана Реймон Хатар сообщил, что пожарные не смогли взять под контроль возгорание.

«Просим администрацию порта сообщить о том, какие материалы есть на складе, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников», – добавил он.

Глава службы попросил владельцев автоцистерн приехать в порт Бейрута, чтобы заполнить пожарные машины для тушения огня. Огонь движется в сторону оживленного автомобильного моста Шарль Хелю.

Напомним, в четверг на территории порта Бейрута начался сильный пожар, столб черного дыма наблюдается за три километра от морской гавани. К тушению пожара привлекли военные вертолеты.

В начале августа в результате взрыва, который произошел в порту Бейрута, погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Бейрут признан районом бедствия. Причиной взрыва стала детонация 2 тыс.750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута.