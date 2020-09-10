В порту Бейрута произошел сильный пожар

На территории порта Бейрута произошел сильный пожар, столб густого черного дыма наблюдается за три километра от морской гавани.

Генеральный директор ливанского Красного Креста сообщил телеканалу OTV, что густой черный дым над Бейрутом стал результатом поджога мусора в порту, передает РИА «Новости».

В то же время в заявлении армии Ливана говорится, что «пожар разгорелся на складе с автомаслами и покрышками на территории свободной таможенной зоны».

На месте работают пожарные расчеты, им помогают вертолеты армии Ливана

Напомним, в результате взрыва, который произошел 4 августа в порту Бейрута, погибли свыше 170 человек, более 6 тыс. пострадали. Бейрут признан районом бедствия. Причиной взрыва стала детонация 2 тыс.750 тонн аммиачной селитры в порту Бейрута.